CURP biométrica: ¿cuánto tiempo tardas en realizar el trámite?

Este mes de octubre, el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comenzará la expedición de la Clave Única de Registro de Población (CURP) en su formato biométrico, como parte de un proceso de modernización que busca fortalecer la seguridad de los datos personales.Con el objetivo de que la población conozca previamente cómo se llevará a cabo la recopilación de la información biométrica, las autoridades federales presentaron una prueba piloto, que además de orientar, pretende ofrecer una muestra fiel del procedimiento oficial.El módulo piloto se encuentra en la Ciudad de México y para poder acceder es necesario agendar una cita, la cual debe presentarse impresa.Las fechas y horarios se habilitan de manera paulatina y, debido a la alta demanda, los espacios suelen agotarse rápidamente. Por ello, si estás interesado y deseas adelantar tu trámite, puedes solicitar una cita en el siguiente enlace: https://citas.renapo.gob.mx/citas/. Se recomienda llegar 15 minutos antes de la cita para poder ingresar. Además, se deben presentar los siguientes documentos:El servicio se brinda conforme las personas van ingresando, después de verificar que cuenten con todos los documentos. Es posible que haya que esperar un poco, aunque el proceso de recolección de datos es rápido, ya que según las autoridades consultadas, solo dura seis minutos.Durante el trámite, se realizan los siguientes pasos:Al finalizar el proceso, tu CURP quedará actualizada y deberás esperar la confirmación por correo electrónico, donde recibirás un documento en PDF que, por el momento, fungirá como tu CURP biométrica.Antes de retirarte, el personal de Renapo pide a los ciudadanos permanecer atentos a las indicaciones oficiales, ya que será hasta el 16 de octubre, fecha en que vence el plazo establecido en el Diario Oficial de la Federación (DOF), cuando se definirá si la CURP biométrica tendrá un formato impreso, similar a la credencial para votar, o si, por el contrario, los datos biométricos se integrarán únicamente al código QR escaneado al inicio del trámite.