Visa Americana: Consulado con mayor tiempo de espera para una cita

Tramitar una visa para ingresar a Estados Unidos puede convertirse en un proceso prolongado, principalmente por la demora para conseguir una cita en los consulados. En México, estos tiempos de espera varían de acuerdo con la ciudad y la demanda, lo que ha provocado que en algunas zonas del país los solicitantes enfrenten esperas de varios meses o incluso más de un año.

Si bien la Embajada de Estados Unidos ha comenzado a aplicar medidas para agilizar los trámites, el sistema de citas para quienes solicitan la visa por primera vez aún no se regulariza por completo, y en ciertos consulados los tiempos continúan siendo extensos.

De acuerdo con el Departamento de Estado, en la mayoría de los consulados estadounidenses ubicados en México, la espera para obtener una visa de turista B1/B2 se encuentra entre los 200 y 300 días.

¿Qué consulado tarda más en otorgar una cita para tramitar la visa?

De acuerdo con datos actualizados del Departamento de Estado de Estados Unidos, el consulado con mayor tiempo de espera en México actualmente es Ciudad Juárez, que tienen citas a partir del 2 de octubre de 2026.

Esta cifra puede variar semanalmente, pero se mantiene como uno de los puntos más saturados del país.

Otros consulados con tiempos de espera considerablemente largos son Guadalajara (2 de octubre de 2026), Monterrey (8 de octubre de 2026) y Ciudad de México (22 de octubre de 2026).

Las autoridades recomiendan planear con antelación cualquier viaje a Estados Unidos que requiera visa, y consultar periódicamente los tiempos de espera publicados en el sitio oficial del gobierno estadounidense, ya que estos se actualizan con frecuencia.

Asimismo, es importante señalar que el costo de la visa estadounidense de turista se incrementará significativamente, pasando de $185 a $435 dólares. Este ajuste se debe a la reciente aprobación en Estados Unidos de la ley federal The One Big Beautiful Bill, la cual forma parte de las políticas fiscales y de gasto impulsadas durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

El incremento de $250 dólares corresponde a un nuevo cargo denominado “Tarifa de Integridad”, el cual será aplicado a todas las personas que soliciten visas de no inmigrante. Esto incluye visas de turismo (B1/B2), estudio (F, M y J) y trabajo (H-1B), entre otras categorías.

