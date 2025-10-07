Hace unos momentos, la fundación Michou y Mau, una organización no lucrativa, dedicada a asistir a niños mexicanos con quemaduras severas y difundir temas de prevención, actualizó el estado de salud de Jazlyn Azuleth y su madre, la Sra. Jazmín. Esto dice el comunicado:

"Jazlyn y su madre, la Sra Jazmín, continúan en el Hospital Shriners para Niños en Galveston, Texas, donde reciben la atención médica necesaria. La pequeña recibió una primera cirugía de injertos en manos, piernas y cabeza, con resultados favorables. Gracias a su buena evolución, ha iniciado ya su proceso de rehabilitación física para recuperar la movilidad en sus extremidades".

A través de las redes sociales de la fundación se informarán progresos en torno al caso.

La bebé fue trasladada del Hospital General Siglo XXI el pasado 15 de septiembre al Hospital Shriners en Estados Unidos el cual está especializado en ofrecer servicios de salud en niños quemados en Texas. La bebé había sido reportado con quemaduras en el 25 por ciento de su cuerpo, y el pronóstico en ese entonces era reservado. Jazlyn Azuleth es nieta de Alicia Matías, la mujer que la protegió de la explosión y que finalmente perdió la vida, víctima de las quemaduras de la explosión.

La información publicada en redes sociales ha sido ampliamente agradecida por usuarios de X.

