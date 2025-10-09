Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo es la entrega de tarjetas?

La entrega de tarjetas a nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar ya comenzó. De acuerdo con la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, desde el 7 de octubre hasta el 7 de noviembre se entregarán los plásticos a casi 2 millones de mujeres, de entre 60 y 64 años, que se registraron en el mes de agosto.Por medio de un comunicado, la funcionaria compartió que únicamente la entrega de esta tarjeta se dará a la persona beneficiaria y será dentro un sobre sellado. Agregó que este apoyo contribuye a la independencia económica de las mujeres.En caso de que seas beneficiaria de este apoyo económico, existen dos formas para que consultes los detalles sobre fecha, hora y lugar donde será entregada la tarjeta:Te llegará un mensaje SMS al celular que compartiste como medio de comunicación para conocer el día y lugar de la cita. En el mensaje vendrá tu nombre completo, así como los datos de fecha, hora, lugar y número de folio para tu cita.También puedes revisar la página de la Secretaría de Bienestar en donde se publicará el buscador con CURP para consultar el día, hora y lugar.Para ubicar el módulo de entrega, consultar la página oficial de la Secretaría de bienestar www.gob.mx/bienestarCuando acudas al módulo de entrega para recoger tu tarjeta Pensión Mujeres Bienestar, deberás llevar:En el lugar, a las mujeres beneficiadas se les tomará una fotografía en el momento de la entrega de su tarjeta, esto, con el fin de que quede evidencia de que ha sido entregada a la persona correcta.La secretaria del Bienestar enfatizó que hasta ahora suman un millón de mujeres de 63 y 64 años que ya reciben esta pensión por primera vez en la historia y a solicitud de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB