Este año, el característico documento de identificación oficial mexicano, conocido como Clave Única de Registro de Población (CURP), sufrirá modificaciones como parte de un proceso de actualización destinado a satisfacer las nuevas necesidades de la población y transformarse en la ahora llamada CURP Biométrica.

De acuerdo con la información oficial, además de la tradicional clave alfanumérica, la nueva CURP incorporará datos biométricos, como huellas dactilares, escaneo del iris de ambos ojos, fotografía, firma electrónica, entre otros.

Con esta nueva versión de la CURP se busca sustituir al INE como principal documento de identificación a nivel nacional —aunque no reemplazará las funciones propias del INE—, reforzar la seguridad de los datos personales y optimizar los trámites de servicios públicos y gubernamentales.

Asimismo, se pretende reducir el riesgo de robo de identidad y de acuerdo con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, extender hasta las infancias la posibilidad de identificarse en México.

¿A partir de cuándo puedes tramitar tu CURP Biométrica?

La CURP Biométrica se podrá tramitar en todas las entidades federativas de la República a partir del próximo 16 de octubre de 2025.

Para obtenerla podrás asistir a una de las oficinas del Registro Civil o algún módulo del Registro Nacional de Población (RENAPO) de lunes a viernes, en un horario de 8:30 a 14:30 horas.

En caso de que prefieras realizar el trámite en línea, puedes hacerlo ingresando a la plataforma digital Llave MX.

Es importante recalcar que únicamente podrán realizar su registro en línea aquellas personas que cuenten con datos registrados previamente ante otras dependencias, como el INE o el SAT.

De acuerdo con Arturo Arce Vargas, titular del RENAPO, la decisión de acudir a solicitarla o no dependerá de cada ciudadano, no obstante, se espera que, para febrero de 2026, la emisión de este documento sea obligatoria.

¿Cuánto costará el trámite de la CURP Biométrica?

Al ser un documento propuesto por el gobierno y que a partir de febrero de 2025 será obligatorio, la CURP Biométrica no tiene ningún costo.

Es un trámite totalmente gratuito al que puede acceder cualquier miembro de la ciudadanía.

