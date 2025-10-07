De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día de hoy, 7 de octubre, un canal de baja presión en el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste y centro de la República Mexicana, incluido el Valle de México y el estado de Michoacán.

Por otro lado, en la mañana de este 7 de octubre, se pronostican posibles lluvias aisladas, ambiente fresco en la región, así como frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Clima por la tarde hoy, 7 de octubre en CDMX

En el transcurso de la tarde se pronóstica ambiente templado a cálido, con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Respecto a las temperaturas en CDMX, se pronóstica mínimas de 13 a 15 °C y la máxima de 22 a 24 °C.

Lluvias hoy, 7 de octubre en CDMX

En la CDMX las condiciones serán muy favorables para la lluvia, con pronóstico de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm).

De acuerdo con el sitio oficial de Meteored, en los siguientes horarios se prevén lluvias:

Hora Temperatura Probabilidad de lluvia 9:00 16°C Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 12:00 20°C Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 13:00 21°C Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 14:00 22°C Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 15:00 22°C Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 19:00 15° Lluvia moderada con probabilidad de 70% en la región

Con información de Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.

