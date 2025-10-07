De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día de hoy, 7 de octubre, un canal de baja presión en el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste y centro de la República Mexicana, incluido el Valle de México y el estado de Michoacán. Por otro lado, en la mañana de este 7 de octubre, se pronostican posibles lluvias aisladas, ambiente fresco en la región, así como frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. En el transcurso de la tarde se pronóstica ambiente templado a cálido, con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.Respecto a las temperaturas en CDMX, se pronóstica mínimas de 13 a 15 °C y la máxima de 22 a 24 °C. En la CDMX las condiciones serán muy favorables para la lluvia, con pronóstico de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm).De acuerdo con el sitio oficial de Meteored, en los siguientes horarios se prevén lluvias:Con información de Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS