A pesar de que el aumento todavía no ha sido confirmado oficialmente, se tiene previsto que el monto de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores sea mayor en el 2026, puesto que la Presidenta Claudia Sheinbaum contempla un incremento en la inversión en su Paquete Económico para ese año.

Con esta propuesta de política económica, Sheinbaum no solamente garantizó la permanencia de este programa, que es un derecho constitucional y, por ende, una obligación del Estado mexicano, además se indicó que el monto seguirá aumentando para preservar su valor real ante la inflación proyectada.

Asimismo, en el documento "100 pasos para la transformación", presentado por la Mandataria en octubre de 2024, donde se detallan los compromisos a cumplir durante su sexenio, se tienen contemplados aumentos anuales del 2025 al 2030 para la pensión.

En la actualidad, este programa social otorga a los adultos en edad avanzada pagos bimestrales de 6 mil 200 pesos, dinero que es depositado directamente en sus tarjetas el Banco del Bienestar. El objetivo es apoyar para que estas personas tengan una vejez digna, reconociendo su esfuerzo en la construcción del país.

¿Cuánto aumentará la Pensión Bienestar en 2026?

Con una inflación estimada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del 3.0% para ese año, se prevé que los depósitos de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores incrementen de 186 a 200 pesos.

En el 2025, el monto de la Pensión Bienestar subió a 6 mil 200 pesos, doscientos más que en el 2024, cuando se entregaban 6 mil pesos bimestrales.

Considerando estos datos, para el 2026 el pago de la Pensión Bienestar para las personas adultas mayores podría ascender a los 6 mil 400 pesos.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación ya fue entregado al Congreso, por lo que todavía debe ser analizado y aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre.

En la propuesta se contempla una inversión de 526 mil 508 millones de pesos (mdp) para la Pensión para adultos mayores.

Se espera que el anuncio del monto oficial de la Pensión Bienestar lo realicen las autoridades correspondientes en los próximos meses.

