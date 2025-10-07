El huracán “Priscilla” está provocando lluvias, viento y oleaje fuerte en varias regiones de México. Aquí los detalles:

De acuerdo con el SMN, “Priscilla” mantiene una trayectoria hacia el noroeste, bordeando las costas del Pacífico mexicano . Aunque su centro se mantiene mar adentro, sus desprendimientos nubosos alcanzan a los estados de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Las autoridades mantienen zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur, debido al riesgo de fuertes vientos y oleaje peligroso. Se prevé que el sistema continúe su desplazamiento paralelo a las costas durante las próximas 24 horas, sin tocar tierra por el momento, pero manteniendo influencia significativa en la región .

¿Cómo estará el clima en cada estado?

Baja California Sur : Se esperan lluvias intensas (de 75 a 150 mm) principalmente en el sur del estado, vientos de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h y oleaje de 5 a 6 metros.

Sinaloa : El centro y sur registrarán lluvias intensas acompañadas de descargas eléctricas, así como vientos de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y oleaje de 2 a 3 metros.

Nayarit : Habrá lluvias de fuertes a intensas, vientos de hasta 50 km/h y oleaje de entre 3 y 4 metros de altura.

Jalisco : Se prevén lluvias fuertes (de 25 a 50 mm), vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 3 a 4 metros, especialmente en las zonas costeras.

Colima : El pronóstico indica lluvias fuertes, vientos de hasta 50 km/h y oleaje de 2 a 3 metros, con posibles descargas eléctricas en zonas altas.

Michoacán : Se esperan lluvias fuertes y rachas de viento de hasta 50 km/h, con oleaje de 2 a 3 metros a lo largo de la costa.

Las precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, mientras que los vientos podrían derribar árboles, postes o anuncios publicitarios. Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada a través de los avisos del SMN y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y a extremar precauciones ante el oleaje elevado y las condiciones adversas.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

