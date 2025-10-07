El uso de memes, stickers, videos o imágenes alteradas con fines de burla o desprestigio podría dejar de ser visto como una simple broma en redes sociales. Una nueva iniciativa legislativa busca establecer sanciones de hasta seis años de prisión y 600 días de multa para quienes elaboren, modifiquen o difundan este tipo de contenido digital.

La iniciativa: “Ley Anti-Stickers”

La propuesta fue presentada por el diputado Armando Corona Arvizu, integrante del partido Morena, quien plantea reformar el Código Penal Federal con el objetivo de sancionar a quienes usen herramientas de edición o Inteligencia Artificial para manipular imágenes, audios o videos con el propósito de dañar la reputación o la imagen de una persona.

El legislador explicó que la tecnología ha dejado de ser solo un medio de comunicación para convertirse en “una herramienta con el poder de construir o destruir reputaciones en segundos”. En ese sentido, consideró que los memes, stickers y contenidos manipulados representan una forma emergente de violencia digital que no debe ser normalizada.

“Cada imagen manipulada, cada audio falseado y cada meme compartido sin autorización representa un ataque directo contra la dignidad, el honor y la vida privada de las personas”, afirmó Corona Arvizu.

El �� del diputado de la iniciativa “antimemes” @ArmandoCoronaA dice que una “disculpa”, que su iniciativa va y que ya no aplicará para servidores públicos.



Que los disculpen por la falta �� #LeyAntistickers pic.twitter.com/x424BiDA3e— Jesús Hugo Escobedo Zubía (@EscobedoZubia) October 6, 2025

Contexto y posibles sanciones

De aprobarse, la reforma permitiría castigar la creación o distribución de:

Memes, stickers o gifs ofensivos.

Videos o audios alterados digitalmente.

Contenido viral que genere daño o afecte a terceros.

Además, el documento señalaba que si la víctima es un servidor público, la pena podría incrementarse hasta en una mitad.

���� El diputado morenista Armando Corona Arvizu presentó la “Ley Antistickers”, que propone hasta 6 años de cárcel y multas por crear o difundir memes o videos con IA sin consentimiento. Los expertos advierten que podría vulnerar la libertad de expresión y fomentar la censura. pic.twitter.com/nfBvg10z3l— Libre Prensa (@Libre_Prensa_) October 4, 2025

Una práctica común con posibles consecuencias

Con la expansión de la tecnología y las redes sociales, crear y compartir stickers o memes de conocidos, familiares, figuras públicas o políticos se ha vuelto una práctica cotidiana. Aunque muchas personas lo perciben como algo inofensivo, otras consideran que este tipo de material puede resultar discriminatorio o perjudicar la reputación de quienes aparecen en ellos.

Hasta el momento, la llamada “Ley Anti-Stickers” sigue siendo únicamente una propuesta y no ha entrado en vigor. Aun así, ha generado un intenso debate entre quienes la respaldan como una medida necesaria para combatir la violencia digital y quienes la consideran una restricción a la libertad de expresión.

Ley “no pasará”

El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de la Unión, Ricardo Monreal, expresó su rechazo a la llamada “Ley Anti-Stickers”, la cual plantea imponer penas de hasta seis años de prisión y multas económicas a quienes elaboren o compartan memes o videos creados con inteligencia artificial sin el consentimiento de las personas involucradas.

Monreal advirtió que dicha iniciativa, impulsada por un legislador de su mismo partido, no será aprobada, ya que, a su juicio, podría vulnerar la libertad de expresión.

BB