El uso de memes, stickers, videos o imágenes alteradas con fines de burla o desprestigio podría dejar de ser visto como una simple broma en redes sociales. Una nueva iniciativa legislativa busca establecer sanciones de hasta seis años de prisión y 600 días de multa para quienes elaboren, modifiquen o difundan este tipo de contenido digital.La propuesta fue presentada por el diputado Armando Corona Arvizu, integrante del partido Morena, quien plantea reformar el Código Penal Federal con el objetivo de sancionar a quienes usen herramientas de edición o Inteligencia Artificial para manipular imágenes, audios o videos con el propósito de dañar la reputación o la imagen de una persona.El legislador explicó que la tecnología ha dejado de ser solo un medio de comunicación para convertirse en "una herramienta con el poder de construir o destruir reputaciones en segundos". En ese sentido, consideró que los memes, stickers y contenidos manipulados representan una forma emergente de violencia digital que no debe ser normalizada.De aprobarse, la reforma permitiría castigar la creación o distribución de:Además, el documento señalaba que si la víctima es un servidor público, la pena podría incrementarse hasta en una mitad.Con la expansión de la tecnología y las redes sociales, crear y compartir stickers o memes de conocidos, familiares, figuras públicas o políticos se ha vuelto una práctica cotidiana. Aunque muchas personas lo perciben como algo inofensivo, otras consideran que este tipo de material puede resultar discriminatorio o perjudicar la reputación de quienes aparecen en ellos.Hasta el momento, la llamada "Ley Anti-Stickers" sigue siendo únicamente una propuesta y no ha entrado en vigor. Aun así, ha generado un intenso debate entre quienes la respaldan como una medida necesaria para combatir la violencia digital y quienes la consideran una restricción a la libertad de expresión.El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de la Unión, Ricardo Monreal, expresó su rechazo a la llamada "Ley Anti-Stickers", la cual plantea imponer penas de hasta seis años de prisión y multas económicas a quienes elaboren o compartan memes o videos creados con inteligencia artificial sin el consentimiento de las personas involucradas.Monreal advirtió que dicha iniciativa, impulsada por un legislador de su mismo partido, no será aprobada, ya que, a su juicio, podría vulnerar la libertad de expresión.