Debido a la presencia de lluvias, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro implementó marcha de seguridad en las líneas 8 y 12, por lo que los trenes circulan a baja velocidad.

Línea 8 y 12 aplica marcha de seguridad

A través de su cuenta oficial meten X, el organismo informó: "En la Línea 8 y 12 se aplica la marcha de seguridad. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro".

La marcha de seguridad implica que los convoyes disminuyan su velocidad a 25 kilómetros por hora, por lo que el Metro exhortó a los usuarios a tomar precauciones, ya que el avance será más lento de lo habitual.

Aglomeraciones en línea 3, 7 y A

Además, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) reportaron la mañana de este martes, a través de la plataforma X, retrasos y aglomeraciones en distintas líneas del Metro, principalmente en las líneas 3, 7 y A.

Ante estos reportes, la cuenta del STC respondió: “Buen día, se retira un tren para revisión en la Línea 3, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.”

