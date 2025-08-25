Sheinbaum sugiere estudio técnico sobre segundo piso en López Mateos

Este lunes 25 de agosto durante "La Mañanera del pueblo", la Presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por la propuesta de construir un segundo piso en la avenida López Mateos, una de las principales vías del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). A la Mandataria se le preguntó sobre cuándo sí y cuándo no es viable una obra de este tipo, y como ejemplo se mencionó la impulsada por el entonces jefe de gobierno y luego presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México.

En Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum sugirió que para determinar eso se debe hacer un estudio técnico, lo que se hizo en la capital del país. Explicó que en ese caso, se incorporó al Instituto de Ingeniería de la UNAM en dos áreas, una de ellas que evaluara las soluciones estructurales del segundo piso, mientras que la otra fuera por la modelación vial.

Para el caso del AMG, dijo que "en el caso de Guadalajara, pues tiene que hacerse un modelo regional para ver los impactos que podría tener un segundo piso, en caso de ser factible, y al mismo tiempo desarrollar el transporte público".

Señaló que "Obviamente, en caso de ser factible", la obra contaría con el aval del Gobierno Federal" para que "trabajen con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva conoce muy bien estos modelos y los puede orientar".

La propuesta de la construcción de un segundo piso en la avenida López Mateos es vista como una solución a la problemática del congestionamiento vial de esta arteria.

En la administración actual, encabezada por Pablo Lemus, se han implementado acciones como los carriles a contra flujo, la troncal de transporte público López Mateos o restricciones al transporte de carga, entre otras, sin embargo, en palabras del propio mandatario estatal, "nada de lo hecho hasta ahora ha sido suficiente".

