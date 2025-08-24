El sábado 23 de agosto, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio el banderazo inaugural del Marinabus, un sistema de transporte público operado por la Secretaría de Marina (Semar) que recorrerá la bahía de Acapulco de manera “rápida y eficiente”.

Este sistema forma parte del programa "Acapulco se Transforma contigo", que busca implementar importantes acciones de infraestructura, turismo y bienestar social que consoliden la recuperación de Acapulco, tras los desastres de los huracanes “John” y “Otis”.

"Este nuevo sistema de transporte marítimo permitirá recorrer la bahía de forma rápida, segura y sustentable. Beneficiará a miles de personas en sus traslados diarios, impulsará el turismo y con ello fortalecerá la economía local" , dijo la Presidenta durante la ceremonia de inauguración.

¿Cómo es el Marinabus?

El Marinabus es un buque tipo catamarán, que de acuerdo con el sitio Discover Boating, es un tipo de barco con dos cascos paralelos de igual tamaño, conectados por una estructura que brinda estabilidad, mayor espacio de cubierta y velocidad.

Mide 25 metros de largo y 7 metros de ancho. Tiene capacidad para transportar a 91 personas a la vez —80 pasajeros más la tripulación—.

El Marinabus Acapulco 1, operará con 11 tripulantes, a una capacidad de 22 kilómetros por hora, con un desplazamiento de 60 toneladas.

Está diseñado para mejorar la movilización urbana y turística de la bahía, y pretende mejorar la conectividad de la zona mediante un servicio "moderno, sustentable y seguro".

Su costo será de 30 pesos —por viaje sencillo— para los habitantes locales, 60 pesos para los visitantes nacionales y 160 pesos para los turistas internacionales.

De acuerdo con lo informado por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, el Marinabus partirá de Puerto Márquez al centro de Acapulco, y dependiendo de la demanda, señaló, se podría ampliar a otras estaciones.

Durante la ceremonia de inauguración se explicó que: "Este buque es el 65, construido por el Astillero de Marina de Acapulco, que desde 1946 ha provisto de diversas embarcaciones a la Secretaría de Marina. Construido totalmente de acero, fue ensamblado a partir de 10 bloques de 10 toneladas cada uno, que al armarse sobre su varadero de construcción le dan una forma final y nos permiten hacerle trabajos interiores de todos sus sistemas".

La Presidenta, Claudia Sheinbaum, afirmó que el Marinabus es más que un medio de transporte, "es un símbolo de la reconstrucción, de la esperanza y del futuro que estamos construyendo juntas y juntos aquí en Acapulco".

