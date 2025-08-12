Martes, 12 de Agosto 2025

Estados de México con lluvia y granizo este martes 12

Fenómenos naturales ocasionarán lluvias puntuales intensas en Jalisco, advierte el Servicio Meteorológico Nacional

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Todas las lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo. NTX / ARCHIVO

Lluvia y granizo se harán presentes en varios estados de la República, advirtió este martes 12 de agosto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Este día, el monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica, originarán lluvias puntuales intensas en el sur de Sinaloa y Nayarit; lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste del país, así como lluvias aisladas en la península de Baja California; todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. 

Por otra parte, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura extendida desde el noreste hasta el occidente del país, con inestabilidad atmosférica y con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Jalisco y Colima; lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones antes mencionadas, además del oriente y sur de la República Mexicana, con descargas eléctricas, y posible caída de granizo en el occidente y centro de México. 

La onda tropical núm. 21 sobre el sur de Oaxaca, interaccionará con otra vaguada en altura sobre la península de Yucatán, con un canal de baja presión en el sureste mexicano y con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originando lluvias fuertes en el sureste y la península de Yucatán, así como lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas

Así mismo, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 45 °C en Baja California y Sonora.

Todas las lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 12 de agosto de 2025:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco (oeste), Colima, Oaxaca (sur y suroeste) y Chiapas (noreste y sur).
Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán, Guerrero y Estado de México.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Aguascalientes y Tlaxcala.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Baja California Sur.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

