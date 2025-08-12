Martes, 12 de Agosto 2025

Estos son los mejores memes tras el anuncio del nuevo álbum de Taylor Swift

The Life of a Showgirl es el primer disco desde que Swift concluyó su gira The Eras Tour

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Los mejores memes luego del anuncio del nuevo disco de Taylor Swift. AP / ARCHIVO / ESPECIAL / X

La cantante estadounidense, Taylor Swift, ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum, el duodécimo, titulado The Life of a Showgirl

El título del álbum fue anunciado en un podcast del jugador de fútbol americano Travis Kelce, quien además es su pareja, mientras, de forma simultánea, la página web de la cantante hacia efectiva la posibilidad de "pre compra" antes del próximo 13 de octubre, aunque precisa que "esa no es la fecha del lanzamiento", que aún no es confirmada. 

En el video publicado en redes sociales, Taylor Swift aparece con su novio en el podcast "New Haights" que éste realiza junto a su hermano Jason. En el vídeo, se ve como Swift saca un maletín verde con sus iniciales (TS) escritas en naranja y dice "este es mi nuevo álbum", aunque no revela más información al respecto.

Se espera que Swift de más detalles del nuevo álbum en el episodio del podcast que será publicado este miércoles 13 de agosto.

The Life of a Showgirl es el primer disco desde que Swift concluyó su gira The Eras Tour. Asimismo, es su primer álbum desde que recuperó los derechos de sus másters, el pasado mes de mayo.

Los “Swifties” invaden las redes de memes

Como era de esperarse, los “Swifties”, como se hacen llamar los fans de Taylor Swift, no tardaron en invadir las redes sociales de memes luego del anuncio del nuevo álbum de su cantante favorita, especialmente en X (antes Twitter).

Estos son algunos de los mejores memes tras el anuncio de The Life of a Showgirl:

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

