La cantante estadounidense, Taylor Swift, ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum, el duodécimo, titulado The Life of a Showgirl.

El título del álbum fue anunciado en un podcast del jugador de fútbol americano Travis Kelce, quien además es su pareja, mientras, de forma simultánea, la página web de la cantante hacia efectiva la posibilidad de "pre compra" antes del próximo 13 de octubre, aunque precisa que "esa no es la fecha del lanzamiento", que aún no es confirmada.

En el video publicado en redes sociales, Taylor Swift aparece con su novio en el podcast "New Haights" que éste realiza junto a su hermano Jason. En el vídeo, se ve como Swift saca un maletín verde con sus iniciales (TS) escritas en naranja y dice "este es mi nuevo álbum" , aunque no revela más información al respecto.

Se espera que Swift de más detalles del nuevo álbum en el episodio del podcast que será publicado este miércoles 13 de agosto.

The Life of a Showgirl es el primer disco desde que Swift concluyó su gira The Eras Tour. Asimismo, es su primer álbum desde que recuperó los derechos de sus másters, el pasado mes de mayo.

Los “Swifties” invaden las redes de memes

Como era de esperarse, los “Swifties”, como se hacen llamar los fans de Taylor Swift, no tardaron en invadir las redes sociales de memes luego del anuncio del nuevo álbum de su cantante favorita, especialmente en X (antes Twitter).

Estos son algunos de los mejores memes tras el anuncio de The Life of a Showgirl:

adios poetas torturadas hola tayboleras pic.twitter.com/IwdM7Y7Z5y— swifties en aprietos (@swiftsenapuros) August 12, 2025

hoy dejé de ser una poeta torturada y empiezo a ser una showgirl #TaylorSwift pic.twitter.com/YyUMHvjiqJ— anita (������������’�� ��������������) (@anavegacp) August 12, 2025

after 437 days taylor swift is back we survived the drought pic.twitter.com/IsJXeu2UMh— mo (@everlikeme) August 12, 2025

el hecho de que dalilah polanco no está enterada de que taylor swift está por sacar nuevo álbum pic.twitter.com/wPdLKIrfSh— jacobo (@adiosjacobito) August 12, 2025

❤️��| Lxs swifties preparándose para volverse uno con el color naranja ✨ pic.twitter.com/jmdCbiv4oW— Taylor Swift México (@tayswiftmex_2) August 12, 2025

no recuerdo cuando fue la última vez que me sentí así de viva gracias taylor swift pic.twitter.com/LI2gKclsm2— Aileen Ruiz (@Aileendruiz) August 12, 2025

si no faltaste al colegio/fuiste sin dormir alguna vez por Taylor no experimentaste la experiencia completa de ser swiftie— SI TAYLOR SWIFT ANUNCIA ÁLBUM NO ME SUICID0 �� (@tseverbooks) August 12, 2025

TE ACUERDAS CUANDO CANCELÉ MIS PLANES DEL MIÉRCOLES EN CASO DE QUE TAYLOR SWIFT FUERA AL PODCAST DE SU NOVIO PARA ANUNCIAR TS12 PORQUE VIVO POR LA ESPERANZA DEL TODO?— Swiftie Mexicana ���� (@LaTayMexicana) August 11, 2025

NEW TAYLOR ALBUM SOON WE ARE SO BACK pic.twitter.com/8hHJrq1ioj— Taylor Swift Tour Updates (@TS13ontour) August 12, 2025

TAYLOR SWIFT 12 IS COMING

pic.twitter.com/8rJejPQvkC— nuno�� (@metmidnights) August 12, 2025

