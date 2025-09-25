Banamex: ¿Habrá cambios con la llegada de Fernando Chico Pardo?

La entrada de Fernando Chico Pardo como nuevo accionista estratégico de Banamex marca un giro relevante en el panorama financiero mexicano. El empresario, reconocido por liderar el Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), ha adquirido una participación del 25% en el banco, en una operación estimada en más de 42 mil millones de pesos (alrededor de dos mil 300 millones de dólares).

Esta inversión representa un paso clave en el proceso de transición de Citibanamex hacia un modelo con mayor presencia de capital mexicano.

¿Qué implicaciones tiene esta compra para los usuarios de Banamex?

Actualmente, más de 28 millones de personas utilizan los productos y servicios de Banamex —desde cuentas de ahorro hasta cajeros automáticos y servicios digitales. Ante la magnitud de esta base de clientes, surge la pregunta natural: ¿cambiará algo con la llegada de Chico Pardo?

La respuesta oficial del banco es clara: no habrá alteraciones en los servicios que reciben los usuarios. Todas las operaciones —depósitos, retiros, pagos, transferencias, créditos y manejo de Afores— seguirán funcionando con normalidad.

Tampoco se esperan aumentos en comisiones ni nuevos trámites. Por el contrario, el nuevo inversionista ha expresado su interés en fortalecer la transformación tecnológica del banco y mejorar su cobertura de atención en todo el país.

¿Quién es Fernando Chico Pardo?

Fernando Chico Pardo es una figura consolidada en el mundo empresarial. Inició su carrera en Wall Street y, desde entonces, ha encabezado múltiples iniciativas financieras e industriales. Actualmente, destaca por:

Ser presidente del Consejo de ASUR (operador de varios aeropuertos del país).

Fundar Promecap, una firma líder en capital privado en México.

Ser el accionista mayoritario de Carrix, una importante empresa operadora de puertos en América.

Su incursión en Banamex responde al objetivo de Citi de concretar su salida del negocio minorista en México, anunciada en 2022, sin perder de vista la importancia de que el banco permanezca bajo liderazgo nacional.

Una vez que se obtenga la aprobación de las autoridades regulatorias, se espera que Fernando Chico Pardo asuma la presidencia del Consejo de Administración de Banamex en la segunda mitad de 2026. Mientras tanto, Manuel Romo continuará como director general, garantizando la estabilidad operativa durante esta transición.

