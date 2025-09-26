La Beca Rita Cetina, administrada por la Secretaría del Bienestar, tiene como propósito ayudar a los beneficiarios a cubrir los gastos necesarios para su formación académica, contribuyendo así a su desarrollo educativo. Por ello, s e otorgan pagos bimestrales de mil 900 pesos a estudiantes de nivel básico en todo el país. ¿Cuándo cae el próximo depósito? Te decimos lo que se sabe hasta el momento.

Es común que los estudiantes inscritos en el programa, así como sus padres o tutores, deseen conocer la fecha del próximo depósito. Según la información oficial, las becas proporcionadas por el Gobierno de México, correspondientes al ejercicio fiscal de cada año, se entregan en diez de los doce meses. En el caso de julio y agosto no se consideran entre los pagos debido al receso escolar por las vacaciones de verano; sin embargo, se ha confirmado que los pagos se reanudarán pronto. Está asegurado que los estudiantes beneficiarios cuenten con los recursos necesarios para el ciclo escolar iniciado el pasado 1 de septiembre.

Las fechas de pago pueden ajustarse por causas de fuerza mayor o situaciones imprevistas, y siempre se dan a conocer a través de los canales oficiales, o incluso en "La Mañanera del pueblo" que ofrece todos los días la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Se prevé que el siguiente depósito se realice en octubre, tentativamente a partir de la próxima semana; el calendario oficial todavía no se ha publicado.

Una vez que los beneficiarios sean notificados de su fecha correspondiente, se realizará el pago del monto indicado en su cuenta del Banco del Bienestar. Este depósito incluirá la suma correspondiente al periodo especificado, que usualmente abarca dos meses; en este caso, será por septiembre y octubre.

Beca Rita Cetina, ¿quiénes recibirán mil 900 pesos en el próximo depósito?

Durante 2025, existen tres programas enfocados en apoyar a estudiantes de nivel básico, medio superior y superior en México, cada uno con montos distintos según el nivel y grupo al que pertenezcan.

La Beca Rita Cetina está dirigida a alumnos de primaria, aunque este año solo aplica para quienes cursan la secundaria. Otorga un apoyo de mil 900 pesos por familia, con un complemento de 700 pesos por cada estudiante adicional inscrito en secundaria.

En el caso de la Beca Universal para Educación Media Superior Benito Juárez, destinada a jóvenes que cursan la preparatoria o el bachillerato en escuelas públicas, el monto es de mil 900 pesos por alumno.

Estos grupos, junto con las familias con niños de primaria, son las que recibirán como pago mil 900 pesos.

Por su parte, la beca de educación superior Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga un apoyo de 5 mil 800 pesos por estudiante, también con periodicidad bimestral.

El objetivo de estos programas impulsados por la Secretaría del Bienestar es proporcionar un respaldo económico tanto a los estudiantes como a sus familias, con el fin de fomentar la permanencia escolar y facilitar la conclusión de sus estudios.

