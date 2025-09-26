Presidenta de Morena evita pronunciarse sobre ingresos de Adán Augusto

Luisa María Alcalde, presidenta del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) evitó pronunciarse sobre los ingresos que presuntamente no declaró el senador Adán Augusto López, por 79 millones de pesos.

"En el caso del senador Adán Augusto, creo que le tocaría a él aclarar. Sería bueno que él aclarara esta información" , señaló Alcalde en conferencia de prensa en Oaxaca.

De acuerdo con la unidad de investigación de N+ Focus, el coordinador de Morena en el senado "en los últimos años recibió millones de pesos que no figuran en su declaración patrimonial".

"Documentos oficiales revelan una red de transferencias millonarias que incluyen empresas beneficiadas con recursos públicos, y en al menos un caso una empresa señalada por el SAT como fantasma".

Estos datos se informan en el marco de la detención de Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad de Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López, de 2019 a 2021. El exfuncionario ha sido señalado por presuntamente ser el líder del grupo criminal "La Barredora".

Sobre este caso, Alcalde aseguró que en este gobierno no habrá impunidad.

"Lo que demuestra el caso de Bermúdez y todos los operativos que se están haciendo es que 'quien la hace, la paga', de entrada. Y que no hay impunidad en este país, que nuestro proyecto representa eso, un proyecto que no tolera la corrupción, la impunidad" , apuntó.

Por su parte, en su conferencia matutina de este viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum se limitó a decir "que aclare" sobre los ingresos supuestamente no declarados de Adán Augusto.

