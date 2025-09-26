Yo Jalisco: requisitos y pasos para inscribirte si eres estudiante

Si eres un estudiante que se traslada a lo ancho de Guadalajara en trasporte público, el Gobierno de Jalisco inició en días recientes el programa “Yo Jalisco Apoyo para el Transporte”, mismo que se encuentra destinado a quienes más requieran de un transporte público gratuito. Los y las beneficiadas pertenecen a los grupos de estudiantes de nivel secundaria en adelante; mujeres jefas del hogar de entre 18 y 59 años; personas con discapacidad y sus personas cuidadoras; adultos mayores y, familiares de personas desaparecidas.Lo básico para solicitar esta modalidad en ser estudiante, si ya lo eres, estos son los requisitos a cumplir:Considera que hay dos modalidades para solicitar el programa: la primera es 100% gratuita (hasta 730 viajes al año) y la segunda es con 50% de descuento (o 640 viajes anuales).El registro al programa se realiza en línea a través del sitio web oficial. Deberás completar el formulario de inscripción, imprimir tu comprobante de registro y acudir a un módulo con la documentación requerida, donde te solicitarán:Los módulos están distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo centros universitarios y zonas con alta vulnerabilidad. *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO