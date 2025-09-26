Viernes, 26 de Septiembre 2025

Yo Jalisco: requisitos y pasos para inscribirte si eres estudiante

Si eres estudiante de educación básica, no pierdas la oportunidad de inscribirte al programa Yo Jalisco Apoyo para el Transporte

Por: El Informador

Lo básico para solicitar esta modalidad en ser estudiante, si ya lo eres, estos son los requisitos a cumplir. ESPECIAL

Si eres un estudiante que se traslada a lo ancho de Guadalajara en trasporte público, el Gobierno de Jalisco inició en días recientes el programa “Yo Jalisco Apoyo para el Transporte”, mismo que se encuentra destinado a quienes más requieran de un transporte público gratuito. 

Los y las beneficiadas pertenecen a los grupos de estudiantes de nivel secundaria en adelante; mujeres jefas del hogar de entre 18 y 59 años; personas con discapacidad y sus personas cuidadoras; adultos mayores y, familiares de personas desaparecidas.

Requisitos y pasos para inscribirte

Lo básico para solicitar esta modalidad en ser estudiante, si ya lo eres, estos son los requisitos a cumplir:

  • Residir en Jalisco.
  • Ser estudiante activo cursando los niveles de educación secundaria, media superior, licenciatura o maestría en instituciones públicas o privadas adscritas de manera oficial al sistema de educación pública.
  • En caso de estar realizando las prácticas profesionales o el servicio social, los mismos deben derivarse de alguno de los 20 municipios establecidos en la cobertura Geográfica.
  • Demostrar la necesidad económica para el uso del transporte público.
  • En caso de ser menor de edad, presentar 2 copias de su acta de nacimiento.

Considera que hay dos modalidades para solicitar el programa: la primera es 100% gratuita (hasta 730 viajes al año) y la segunda es con 50% de descuento (o 640 viajes anuales).

Así puedes registrarte siendo estudiante

El registro al programa se realiza en línea a través del sitio web oficial. Deberás completar el formulario de inscripción, imprimir tu comprobante de registro y acudir a un módulo con la documentación requerida, donde te solicitarán:

  • Identificación oficial (INE u otro documento válido).
  • CURP.
  • Comprobante de domicilio actualizado.

Los módulos están distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo centros universitarios y zonas con alta vulnerabilidad. 

