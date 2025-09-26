Yo Jalisco: requisitos y pasos para inscribirte si eres estudiante

Si eres un estudiante que se traslada a lo ancho de Guadalajara en trasporte público, el Gobierno de Jalisco inició en días recientes el programa “Yo Jalisco Apoyo para el Transporte”, mismo que se encuentra destinado a quienes más requieran de un transporte público gratuito.

Los y las beneficiadas pertenecen a los grupos de estudiantes de nivel secundaria en adelante; mujeres jefas del hogar de entre 18 y 59 años; personas con discapacidad y sus personas cuidadoras; adultos mayores y, familiares de personas desaparecidas.

Requisitos y pasos para inscribirte

Lo básico para solicitar esta modalidad en ser estudiante, si ya lo eres, estos son los requisitos a cumplir:

Residir en Jalisco.

Ser estudiante activo cursando los niveles de educación secundaria, media superior, licenciatura o maestría en instituciones públicas o privadas adscritas de manera oficial al sistema de educación pública.

En caso de estar realizando las prácticas profesionales o el servicio social, los mismos deben derivarse de alguno de los 20 municipios establecidos en la cobertura Geográfica.

Demostrar la necesidad económica para el uso del transporte público.

En caso de ser menor de edad, presentar 2 copias de su acta de nacimiento.

Considera que hay dos modalidades para solicitar el programa: la primera es 100% gratuita (hasta 730 viajes al año) y la segunda es con 50% de descuento (o 640 viajes anuales).

Así puedes registrarte siendo estudiante

El registro al programa se realiza en línea a través del sitio web oficial. Deberás completar el formulario de inscripción, imprimir tu comprobante de registro y acudir a un módulo con la documentación requerida, donde te solicitarán:

Identificación oficial (INE u otro documento válido).

CURP.

Comprobante de domicilio actualizado.

Los módulos están distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo centros universitarios y zonas con alta vulnerabilidad.

