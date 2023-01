Ante empresarios que pidieron estabilidad y confianza a la inversión, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que hace falta trabajar más y centrarse en fortalecer a la región, porque hay "fuertes políticas" que presionan en diversos sectores.

En reunión con representantes del sector privado de México, Canadá y Estados Unidos, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Business Council of Canada y la US Chamber of Commerce, Trudeau dijo que "en un mundo incierto, Canadá es un socio confiable y estable".

Dijo que "actualmente se reduce el número de socios confiables en todo el mundo, porque la invasión rusa en Ucrania muestra la importancia de tener cadenas de suministro confiables, por ejemplo, de minerales; con la pandemia la gente se fijó que las cadenas de suministro tienen que ser eficientes, pero también resilientes y confiables".

Recepción del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles https://t.co/Tnf1ZlLM8q — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 9, 2023

En el encuentro en el Club de Industriales, Trudeau agregó que a pesar de que, en los tres años del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) aumentó el comercio y hay avances, todavía falta mucho trabajo por hacer si se quiere consolidar a la región e impulsar el potencial de diversos sectores como el de autos eléctricos.

"Hay mucho más trabajo por hacer, todos tenemos que mantenernos muy centrados, hay fuertes políticas que nos ponen presión, pero puedo decir que no importa que sea de minerales críticos o de innovaciones agroalimentarias, del sector automotriz y sector energético, especialmente de energías renovables tenemos tantas oportunidades que el mundo está abierto a poder crearlas y tenemos que seguir adelante" y pensar en cómo desarrollar un futuro próspero para la región.

Ante Trudeau, el presidente y CEO de la Business Council of Canada, Goldy Hyder, aseguró que hay que pensar "cómo asegurarnos que en el ambiente actual podemos ofrecerles a los negocios lo que ellos buscan: predictibilidad, certidumbre y también confianza. Esto va a provenir del hecho de tener un sistema regulatorio predecible, estable, que inspire confianza y, también, tener políticas abiertas de migración para el talento del continente".

En su turno, el vicepresidente ejecutivo de la US Chamber of Commerce, Myron Brilliant, afirmó que "América del Norte no puede ser una región de incertidumbre, se trata de nuestra agenda competitiva y de trabajar juntos y alineados".

Por ello, "hay que asegurar que existan los cimientos, pero si esos cimientos no están apoyados por políticas del gobierno y del sector privado, esos cimientos pueden tener fisuras", dijo.

Durante su participación, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervante, afirmó que "en América del Norte tenemos experiencia probada en algunas cadenas, en las que se abren nuevos horizontes. Por ejemplo, tenemos la mayor integración de la industria automotriz en el mundo, y con la tendencia de reconversión podemos consolidarnos como líderes en la producción de vehículos eléctricos".

Comentó que "en un mundo tan vulnerable, también se abre una gran oportunidad de fortalecer la seguridad alimentaria de la región, que es tema de seguridad nacional.

"Con políticas públicas armonizadas, basadas en evidencia científica, podemos explotar nuestras complementariedades y juntos ser un mayor proveedor mundial de alimentos".

Trascendió que el sector empresarial de los tres países tuvo una reunión con la ministra Pequeñas Empresas, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng; con la secretaria estadounidense de Comercio, Gina Raymondo y con la secretaria de Economía, de México, Raquel Buenrostro.

Además de que se reunieron con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Melanie Jolly, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken y el canciller de México, Marcelo Ebrard.

CR