De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, a partir del próximo lunes 15 de septiembre los estudiantes de nuevo ingreso a secundaria en todo el territorio mexicano podrán registrarse a la Beca Rita Cetina.

Esta beca forma parte de los Programas del Bienestar impulsados por el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El apoyo otorga un monto de al menos mil 900 pesos, entregados de manera bimestral a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Su principal objetivo es reconocer el derecho a la educación y fortalecer la economía familiar para garantizar que todos los niños y niñas del país puedan concluir sus estudios de manera satisfactoria, disminuyendo la deserción escolar por falta de recursos.

Con el periodo de registro a punto de comenzar, es indispensable tener conocimiento de los documentos necesarios para el proceso y cómo pueden digitalizarse.

¿Cómo digitalizar documentos para la Beca Rita Cetina?

Para hacer el escaneo de tus documentos, puedes utilizar una impresora láser o descargar en tu celular una aplicación de escaneo como "Foto Scan" de Google Fotos o "Adobe Scan". Abre la app móvil y toma una foto a cada uno de tus documentos (asegúrate de contar con buena iluminación y enmarcar bien la imagen). Finalmente, guarda el archivo en formato PDF o JPG.

Con el fin de agilizar el proceso, en esta ocasión el registro al programa se llevará a cabo en línea, por lo que deberás cargar tus documentos en formato PDF o PNG a la plataforma digital. Para esto deberás crear una cuenta en la plataforma de identidad "Llave MX".

Para realizar la inscripción en línea, los solicitantes deberán contar con los siguientes documentos en formato digital:

Clave Única de Registro de Población (CURP): certificada y actualizada tanto del estudiante como del padre de familia o tutor legal.

Identificación oficial vidente: credencial de identificación INE o pasaporte del padre o tutor responsable.

Comprobante de domicilio: de los últimos 3 meses

Además, se necesita un número celular y un correo electrónico actual para el llenado de datos personales en la página web oficial.

Para llevar a cabo el registro al apoyo económico, sigue las siguientes indicaciones:

Regístrate como tutor en la plataforma. Da clic en la opción "Siguiente" para iniciar sesión. Completa la información de domicilio del tutor. Registra a cada uno de los estudiantes de la familia. Tras registrar a todos los estudiantes, haz clic en "Terminar".

