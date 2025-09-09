Pensión IMSS: ¿Quiénes serán los últimos en acceder a la Ley 73?

La Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social ha sido por muchos años el régimen de pensiones más atractivo para los trabajadores en México. Este sistema ofrece beneficios que superan por mucho a los de la Ley de 1997, como una pensión IMSS vitalicia, aumentos anuales ligados al salario mínimo, acceso a servicios médicos y pensiones por viudez, orfandad e invalidez. Sin embargo, este esquema, como gran parte de las cosas, tiene fecha de caducidad y solo una generación más alcanzará a jubilarse bajo sus condiciones.

¿Quiénes serán los últimos en acceder a la Pensión del IMSS bajo la Ley 73?

Los últimos trabajadores en acceder a la Ley 73 son aquellos que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. En términos prácticos, se trata de personas nacidas en 1979 o antes que iniciaron su vida laboral antes de esa fecha. Estos son los únicos que podrán pensionarse bajo este régimen, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos que te explicaremos aquí.

Entre los principales puntos para acceder a la pensión de la Ley 73 destacan:

Tener al menos 60 años de edad, con un aumento gradual del porcentaje de pensión hasta los 65 años

Contar con un mínimo de 500 semanas cotizadas ante el IMSS

Conservar los derechos, lo que implica que el periodo de baja no exceda la cuarta parte del tiempo cotizado

No estar afiliado al IMSS al momento de solicitar la pensión

De acuerdo con especialistas y sitios especializados como Pensiones Plus, citados por El Universal, se estima que hacia el año 2035 la mayoría de los beneficiarios se habrá jubilado, marcando de manera práctica el cierre de este régimen, con lo que terminará una era en el tema de las pensiones en México.

¿Por qué es mejor la Ley 73 para la Pensión IMSS?

Según estos especialistas, entre las mayores ventajas de la Ley 73 es la certeza que brinda al trabajador, pues asegura una pensión de por vida respaldada por el Estado. En contraste, la Ley 97, vigente para todas las personas que comenzaron a cotizar a partir de julio de 1997, depende exclusivamente del ahorro individual en la cuenta de Afore y de la rentabilidad que esta genere.

*Con información de SUN

