Seguro de Desempleo CDMX: ¿A qué hora abre HOY la convocatoria y cuánto dura?

Con el objetivo de crear un programa de protección social para las personas desempleadas en la Ciudad de México, el Gobierno Capitalino anunció el Seguro de Desempleo, un sistema que permite a las personas de entre 18 y 64 años sin trabajo solicitar un apoyo económico mensual.

La convocatoria para formar parte de este programa se abrirá únicamente este martes 9 de septiembre , por lo que durante este día los interesados podrán registrarse en la plataforma oficial de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE).

Las personas que busquen recibir el beneficio económico sólo podrán hacerlo en dos ocasiones a lo largo de su vida laboral. Además, el programa apoya el desarrollo de habilidades para el empleo por medio de cursos de capacitación y acciones de vinculación laboral, canalizando a las personas beneficiarias a bolsas y ferias de empleo.

¿Hasta a qué hora me puedo registrar hoy en Seguro de Desempleo CDMX?

Antes de realizar la solicitud, deberás cumplir con los requisitos específicos, los cuales se encuentran en la página Seguro de desempleo, luego generar una cuenta en Llave CDMX-Expediente, la cual será personal e intransferible.

El registro se realizará a través de la Plataforma del Programa Social "Seguro de Desempleo", en un horario desde las 00:00 hasta las 23:59 horas, se deberá adjuntar la documentación original, legible y completa , ya sea en formato PDF, PNG o PNG.

¿Qué documentación es necesaria para realizar la solicitud?

Para el Seguro de Desempleo, las personas deberán presentar: la constancia de semanas cotizadas en el IMSS, el expediente único del ISSSTE, una constancia laboral que expida el patrón o escrito inicial de demanda laboral promovida por una autoridad competente, además de los documentos que se muestran en la tabla de abajo.

Si la persona no cuenta con esos documentos para demostrar la pérdida del empleo, podrá aplicar al subprograma "seguro de desempleo del bienestar", el cual dura hasta tres meses, también incluye las acciones de capacitación y vinculación laboral.

¿Qué monto ofrecen los programas?

Si formas parte del programa "Seguro del desempleo" recibirás un apoyo económico mensual de 3 mil 439 pesos mexicanos, hasta por un máximo de tres meses, mientras que el subprograma "Seguro de desempleo del Bienestar", brinda $3 mil 300.53 pesos, hasta por tres meses.

