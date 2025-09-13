Beca Rita Cetina: ¿Habrá pago en octubre? Esta es la última información

Los estudiantes que forman parte del programa de la Beca Rita Cetina o la Benito Juárez siempre deben estar al pendiente de la fecha en las que les caerá el próximo pago, así como la cantidad exacta que recibirán, para evitar problemas a la hora de cobrar.

Según el portal oficial del programa, que forma parte de la Secretaría del Bienestar, las becas correspondientes al ejercicio fiscal 2025 se distribuyen durante 10 de los 12 meses del año. Sin embargo, no se realiza ningún pago de becas en los meses de julio y agosto, aunque sí hay pago para el mes de octubre.

Es relevante que los beneficiarios tengan en cuenta que las fechas de los depósitos no necesariamente se dan de manera mensual. Las fechas de depósito siempre se dan a conocer a través de los medios oficiales de la secretaría.

Una vez que los becarios que hayan sido notificados sobre la recepción de su beca, se les depositará el dinero correspondiente al total de los meses que ahí mismo se indique, que comúnmente son dos.

La Beca Rita Cetina, que beneficia a alumnas y alumnos de primaria, pero este año solo aplica para los de secundaria, entrega mil 900 pesos por familia, más 700 pesos adicionales por estudiante en caso de tener a dos alumnos o más en secundaria.

En el caso de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, que apoya a adolescentes en preparatoria o bachillerato público, otorga mil 900 pesos por estudiante.

Mientras que la beca de educación superior Jóvenes Escribiendo el Futuro, entrega un pago de 5 mil 800 pesos por estudiante, también de forma bimestral.

El objetivo de las becas de la Secretaría del Bienestar es apoyar económicamente a las familias y los estudiantes para fomentar la permanencia escolar, así como la conclusión de sus estudios.

El mes de octubre sí está incluido en el próximo pago de la Beca Rita y según el cronograma de pagos, esta debería entregarse en ese mes, abarcando el bimestre con septiembre.

El pago será realizado tan pronto como las autoridades lo notifiquen.

