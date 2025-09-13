Beca Rita Cetina: Beneficiarios que recibirán mil 900 pesos en próximo pago, ¿cuándo?

Es normal que las personas que forman parte del programa de la Beca Rita Cetina deseen saber el monto del pago correspondiente al segundo periodo del año, así como la fecha exacta en que les caerá el depósito. El objetivo principal de este apoyo, según explica la Secretaría del Bienestar, la cual lo gestiona, es que los beneficiarios puedan cubrir gastos necesarios para su formación académica, contribuyendo así a su desarrollo educativo.

Según información oficial del programa, las becas correspondientes al ejercicio fiscal 2025 se distribuyen en diez de los doce meses del año. No cuentan los meses de julio y agosto debido a las vacaciones de verano para los estudiantes, sin embargo, deben saber que los pagos se reanudarán dentro de poco. Está garantizado que los becarios tengan acceso a los recursos necesarios en el ciclo escolar que comenzó el pasado 1 de septiembre.

Las fechas de pago pueden ser modificadas debido a causas de fuerza mayor o eventos fortuitos, y siempre se dan a conocer por medio de los canales oficiales. Se estima que sea en octubre cuando se entregue el dinero del bimestre con septiembre.

Una vez que los becarios sean notificados de su fecha, se les realizará el depósito del monto correspondiente en su cuenta del Banco del Bienestar. Este pago incluirá la suma total de los meses especificados en la notificación, que comúnmente son dos. Es importante que los estudiantes consulten de forma regular su estatus para asegurarse de que toda la información esté actualizada.

Beneficiarios que recibirán mil 900 pesos en próximo pago, ¿cuándo?

Este año 2025 son 3 los programas que benefician a los alumnos de educación básica, media superior y superior en México; cada uno ofrece un monto diferente por grupo y por nivel.

La Beca Rita Cetina, que beneficia a alumnas y alumnos de primaria, pero este año solo aplica para los de secundaria, entrega mil 900 pesos por familia, más 700 pesos adicionales por estudiante en caso de tener a dos alumnos o más en secundaria.

En el caso de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, que apoya a adolescentes en preparatoria o bachillerato público, otorga mil 900 pesos por estudiante.

Mientras que la beca de educación superior Jóvenes Escribiendo el Futuro, entrega un pago de 5 mil 800 pesos por estudiante, también de forma bimestral.

El propósito de las becas de la Secretaría del Bienestar es brindar apoyo económico a las familias y a los estudiantes, con el fin de impulsar la permanencia en las aulas y facilitar la conclusión de sus estudios.

