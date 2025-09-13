La Secretaría de Transporte Jalisco informó que el próximo domingo 14 de septiembre algunas rutas de camiones detendrán sus recorridos en el municipio de Guadalajara con motivo del tradicional desfile por el Día de la Charrería y por tres carreras deportivas.

Desfile charro

Para dar paso a las y los participantes del desfile se cerrarán algunas de las principales vialidades del Centro Histórico de Guadalajara como lo son las avenidas Fray Antonio Alcalde, Ramón Corona y Dr. Roberto Michel.

Las rutas que se detendrán por dicho desfile serán las siguientes a partir de las 10:45 de la mañana:

C15, C15 Reyes Heroles, C17, C47-V1, C47-V2, C48, C52, C67 V1, C67 V2, C83, C86, C87, C109, C111, C111-V3, C112-2, C128A V2, C140, T13A Álamo, T13A Azucena, T13A-4 Arvento, T13A-5 Agaves, T13A-6 Zapote-Aeropuerto, T13A-7 Salto - Centro Metropolitano.

T13A-C01 Central de Autobuses, T13A-C02 Cima Serena, T13A-C02 Purísima, T13A-C03 Rancho Alegre, T13A-C03 Silos, T13C-C02 Villas Andalucía, T13B Azucena, T13B Lilas, T13B-1 Jardines, T13B-1 Villas, T13B-C01 Cima Serena, T13B-3 Salto-El Verde, T14A, T14A-C01, T14A-C05.

T14B-C02 y T21 Zapotlanejo en la calle Liceo/ Avenida Ramón Corona/ Avenida Roberto Michel, SITREN L3 y V02 de la Ruta López Mateos.

Carreras deportivas en Guadalajara

El primer evento deportivo se realizará en la colonia Vallarta Norte de Guadalajara, donde para la seguridad de las y los participantes se cerrarán las avenidas México y Juan Palomar y Arias.

Será a partir de las 6:30 am cuando los camiones que pasan por las rutas de las tres carreras detendrán sus recorridos.

La segunda carrera se realizará en la Colonia del Sur y se cerrarán las siguientes vialidades: Avenida Cruz del Sur, Guatemala, San Salvador, Brazil, Uruguay, Isla Curazao, Isla de Palos, Reyes Catolicos, Isla Indias, La Rábida y la Avenida Cristóbal Colón.

Las rutas son: C109, C110 dos vías, C140, C01, C107, C119 Circuito, C123-V1, C123-V2, T06-2, T08-C01, T18 Terranova, T07-C01, SITREN L1, T04A y vías.

Finalmente la última carrera se realizará sobre Calzada Lazaro Cardenas y Avenida San Ignacio, por lo que las rutas T04A y T04 Vías se detendrán.

#TomaNota



Por tres carreras deportivas, algunas rutas de transporte público pararán al paso de corredores.



Domingo 14 de septiembre

A partir de las 6:30 am

1ra en la Col. Vallarta Norte, 2da Col. Del Sur y 3ra en Av. San Ignacio

