Los dispositivos electrónicos como los teléfonos, las computadoras, las tablets y otros llegaron al mundo para revolucionar la manera en que los humanos vivimos.En la actualidad, la mayoría de la población ya no puede imaginar una vida sin este tipo de herramientas, que cada día ganan más terreno y facilitan la manera en que realizamos nuestras actividades cotidianas.Sin embargo, estos aparatos suelen tener una vida útil relativamente corta, mientras que la industria produce rápidamente modelos más modernos. Por ello, ya sea por el deseo de adquirir un equipo actualizado o porque dejó de funcionar, es común que se desechen sin más. A este ciclo se le conoce como obsolescencia programada y genera una gran cantidad de basura electrónica.Ante esto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido una serie de consejos para disminuir estos desechos, los cuales ocasionan daños al medio ambiente, afectan financieramente a la población e, incluso, dañan la salud de las personas al estar en contacto con estos residuos.De acuerdo con la 'Revista del Consumidor', en su edición de septiembre 2025, algunas de las recomendaciones más fructíferas para evitar la generación masiva de basura electrónica son:La Profeco también explicó algunos de los tipos de obsolescencia programada que contribuyen al crecimiento de los niveles de basura electrónica.Para que tengas una conciencia más amplia sobre esta problemática, existe esta clasificación:De acuerdo con la Profeco, México es uno de los países principales que genera basura electrónica con 1.2 millones de toneladas métricas, lo que equivale a llenar cuatro veces el Estadio Azteca con estos desechos.Por ello, es imprescindible conocer algunas de las consecuencias que desata este tipo de contaminación tecnológica:Es importante tener en cuenta que la basura electrónica es una problemática ambiental y económica, la cual debe ser aminorada para cambiar al planeta y crear mejores condiciones de vida para el presente y el futuro.