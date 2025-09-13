El Servicio Meteorológico Nacional emitió este 13 de septiembre un pronóstico extendido a 96 horas que advierte condiciones de inestabilidad para gran parte del país. La combinación del monzón mexicano, los remanentes del ciclón tropical Mario, canales de baja presión y la onda tropical número 32 generará lluvias de diversa intensidad, acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, vientos fuertes y oleaje elevado en zonas costeras.

Durante el fin de semana, se esperan precipitaciones intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, mientras que estados del noroeste, occidente, sur y la península de Yucatán registrarán lluvias fuertes a muy fuertes. También habrá chubascos en el norte, centro y oriente de México. Estas condiciones podrían ocasionar deslaves, inundaciones y el aumento en los niveles de ríos y arroyos.

Para el domingo 14 de septiembre, el monzón mexicano y una baja presión con potencial ciclónico propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. En paralelo, canales de baja presión y la onda tropical 32 mantendrán precipitaciones intensas en Oaxaca y lluvias significativas en el sureste y la península de Yucatán.

El lunes 15, los efectos se extenderán hacia Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, con precipitaciones intensas que podrían superar los 150 milímetros en algunas regiones. El pronóstico también incluye fuertes rachas de viento, oleaje de hasta tres metros en el Pacífico mexicano y temperaturas extremas, que oscilarán entre mínimas cercanas a cero grados en zonas serranas y máximas superiores a 40 grados en el noroeste y la península de Yucatán.

El martes 16 y miércoles 17 se mantendrá la influencia del monzón y la onda tropical 32, con especial impacto en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. En estas fechas se prevén lluvias muy fuertes a intensas, acompañadas de granizo y tormentas eléctricas, además de oleaje elevado en el Pacífico sur. Estados del norte y occidente también registrarán lluvias fuertes y chubascos.

La dependencia advirtió que las precipitaciones previstas representan riesgo de deslaves, encharcamientos y crecidas repentinas de ríos y arroyos, por lo que recomendó a la población mantenerse informada a través de los avisos oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades de protección civil.

SV