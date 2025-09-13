Sábado, 13 de Septiembre 2025

Formas fáciles de consultar el saldo en tu Pensión del Bienestar

Recuerda que también puedes consultar tu saldo a través de la aplicación móvil del Banco del Bienestar o en sus cajeros automáticos

Por: El Informador

Consultar el saldo de tu Tarjeta Pensión del Bienestar es sencillo y puedes hacerlo desde la comodidad de tu hogar mediante una llamada telefónica. ESPECIAL / CANVA

Desde el pasado 1 de septiembre y hasta el 25, se realizarán los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de las Pensiones para el Bienestar de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar, así como del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

Si eres una persona beneficiaria de la Pensión del Bienestar y necesitas consultar tu saldo antes de dirigirte a cualquier banco, o presentas complicaciones para acceder a la app móvil. Aquí te contamos cómo consultar tu saldo. 

¿Cómo consultar mi saldo?

El Banco del Bienestar ofrece una línea telefónica gratuita para que los y las beneficiarias consulten el saldo de su tarjeta.  A continuación, esta es la lista de pasos a seguir:

  • Marca al 800 900 2000; este número es gratuito y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
  • Al comunicarte, escucharás un menú de opciones. Presiona la tecla “1” para acceder a la consulta de saldo de tu tarjeta. 

Considera que cuando son días de depósito, siempre escucharás una pre-grabación indicando los días de dispersión del apoyo, no es necesario que esperes a que termine la grabación; puedes picar desde el comienzo la tecla “1”.

Posteriormente, deberás ingresar los datos solicitados, los cuales son:

  • Número de tarjeta
    Introduce los 16 dígitos que aparecen en el anverso de tu Tarjeta Pensión del Bienestar.
    Año de nacimiento
    Proporciona tu año de nacimiento tal como aparece en los registros del banco.

Después de ingresar esta información, el sistema automatizado te informará el saldo disponible en tu tarjeta. Si no lo alcanzaste a escuchar la primera vez, pica la tecla “1” para volver a escuchar tu saldo disponible. 

Recuerda que también puedes consultar tu saldo a través de la aplicación móvil del Banco del Bienestar o en los cajeros automáticos de sus sucursales. Sin embargo, la línea telefónica es una opción práctica y accesible para muchos beneficiarios.

