Formas fáciles de consultar el saldo en tu Pensión del Bienestar

Desde el pasado 1 de septiembre y hasta el 25, se realizarán los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de las Pensiones para el Bienestar de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar, así como del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.Si eres una persona beneficiaria de la Pensión del Bienestar y necesitas consultar tu saldo antes de dirigirte a cualquier banco, o presentas complicaciones para acceder a la app móvil. Aquí te contamos cómo consultar tu saldo. El Banco del Bienestar ofrece una línea telefónica gratuita para que los y las beneficiarias consulten el saldo de su tarjeta. A continuación, esta es la lista de pasos a seguir:Considera que cuando son días de depósito, siempre escucharás una pre-grabación indicando los días de dispersión del apoyo, no es necesario que esperes a que termine la grabación; puedes picar desde el comienzo la tecla “1”.Posteriormente, deberás ingresar los datos solicitados, los cuales son:Después de ingresar esta información, el sistema automatizado te informará el saldo disponible en tu tarjeta. Si no lo alcanzaste a escuchar la primera vez, pica la tecla “1” para volver a escuchar tu saldo disponible. Recuerda que también puedes consultar tu saldo a través de la aplicación móvil del Banco del Bienestar o en los cajeros automáticos de sus sucursales. Sin embargo, la línea telefónica es una opción práctica y accesible para muchos beneficiarios.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO