Beca Rita Cetina: Fechas de inscripción para secundaria

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó sobre el inicio del registro en línea para la Beca Universal Rita Cetina de Educación Básica, destinada a estudiantes de nuevo ingreso en secundarias públicas.

En un comunicado, la institución detalló que el trámite podrá realizarse del 15 al 30 de septiembre a través del portal oficial www.becaritacetina.gob.mx. Con esta iniciativa, se proyecta que para 2026 se logre atender a 17.2 millones de alumnos y alumnas de educación básica.

Asimismo, se señaló que el programa de Becas para el Bienestar, en sus tres vertientes, dispondrá en 2026 de un presupuesto de 185 mil millones de pesos, lo que permitirá llegar a 21.6 millones de beneficiarios, consolidándose como la política social con mayor alcance en el país.

Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria

Agregó que a partir de 2026 se incorporará al 100 por ciento del alumnado de primaria a la Beca Universal Rita Cetina. En enero se integrarán las y los estudiantes de 6°, 5° y 4° grado, mientras que en septiembre se sumarán quienes cursen 3°, 2° y 1°.

Señaló que la Beca Universal Benito Juárez para la Educación Media Superior beneficiará a 4.1 millones, mientras que la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro para educación superior beneficiará a 409 mil 419 alumnas y alumnas.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), exhortó a madres, padres y familias a crear su cuenta Llave del Gobierno Federal para agilizar los trámites de registro de sus hijas e hijos.

Precisó que las y los estudiantes que ya reciben la Beca Universal Rita Cetina no necesitan registrarse nuevamente, pues el proceso está dirigido únicamente a quienes ingresan por primera vez a secundaria.

YC