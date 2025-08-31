Beca Rita Cetina: ¿Debo realizar el registro de nuevo si recibí el apoyo el ciclo escolar anterior?

Con el inicio del ciclo escolar 2025-2026, en el mes de septiembre se habilitarán nuevas fechas de registro para la Beca Universal para Educación Básica Rita Cetina, uno de los Programas para el Bienestar implementados durante la gestión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que a partir del 15 de septiembre se abrirá el registro en línea para que nuevos beneficiarios se incorporen al programa.

Este proceso debe realizarlo la madre, el padre o el tutor de los alumnos a través de la plataforma oficial del programa. Para ello será necesario contar con la Llave MX, una herramienta de identidad digital del Gobierno de México.

¿Debo registrarme a la Beca Rita Cetina si ya recibía el apoyo?

La convocatoria anunciada por las autoridades gubernamentales es únicamente para los estudiantes de nuevo ingreso de secundaria. Si ya cuentas con la Beca Rita Cetina, no es necesario realizar el registro nuevamente, ya que tu apoyo continuará de forma automática.

El registro se hace en el portal www.becaritacetina.gob.mx . El primer paso es registrarse como madre, padre o tutor. Luego de iniciar sesión, es necesario completar la información del domicilio y registrar a cada uno de los estudiantes.

¿De cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina?

De acuerdo con el sitio web oficial de la Beca Rita Cetina e información de Programas para el Bienestar, este 2025 el pago del programa social es de mil 900 pesos para cada familia con al menos un estudiante inscrito en una escuela secundaria pública secundaria.

En el caso de tener más de un hijo cursando el mismo nivel educativo, se otorga un pago extra de 700 pesos por cada estudiante adicional.

Los recursos económicos son depositados en la tarjeta del Banco del Bienestar proporcionada a cada familia, de acuerdo con el calendario de pagos que las autoridades publican en el mes correspondiente.

