Pensión Bienestar: ¿Quienes cobran primero en septiembre 2025?

La Pensión Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno de México que brinda un apoyo económico dirigido a las y los adultos mayores del país.

El 18 de agosto se dio inicio al nuevo calendario de inscripciones para la entrega de pagos, al que pueden acceder todas las personas de 65 años o más.

¿Cuánto pagan en la Pensión Bienestar?

Los pagos se manejan de forma bimestral, es decir, que cada dos meses los beneficiarios de la Pensión Bienestar reciben un depósito de 6 mil 200 pesos mexicanos.

La Secretaría de Bienestar realiza los pagos de sus cuatro programas de manera simultánea. Esto incluye a adultos mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras, quienes reciben su apoyo siguiendo el calendario de pagos establecido en orden alfabético.

¿Quienes cobran primero la Pensión Bienestar en septiembre 2025?

El calendario oficial de los pagos de la Pensión Bienestar no se ha confirmado. Cabe destacar que los primeros beneficiarios en cobrar son aquellos cuyo primer apellido inicia con la letra A; posteriormente, se paga a los apellidos con B y luego a los que inician con la C. Así es el orden:

Día 1: Personas con apellido paterno que inicia con la letra “A”

Día 2: Beneficiarios cuyo apellido paterno inicie con la letra "B".

Beneficiarios cuyo apellido paterno inicie con la letra "B". Día 3 y 4: Adultos mayores, discapacitados y madres trabajadoras que su primer apellido empiece con la letra "C".

Día 5: Beneficiarios cuyo apellido paterno inicia con "D", "E", "F"

