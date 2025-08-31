Pensión Bienestar: ¿Cuándo inician los pagos de septiembre 2025?

Septiembre está a punto de comenzar y con ello el quinto pago bimestral de la Pensión Bienestar, por lo que miles de beneficiarios esperan conocer las fechas exactas de depósito y el orden en que recibirán sus apoyos económicos.

El programa social, que busca garantizar ingresos a adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres de 63 y 64 años y madres trabajadoras, seguirá un calendario alfabético para realizar las transferencias.

¿Cuándo inicia el pago de pensión bienestar?

El pago de la Pensión Bienestar septiembre-octubre 2025 se acerca, y los beneficiarios ya se preparan para recibir sus depósitos.

Aunque la Secretaría de Bienestar aún no ha confirmado el día exacto de inicio, se espera que las transferencias comiencen el martes 2 de septiembre, manteniendo el orden alfabético que ha caracterizado la dispersión de estos apoyos en meses anteriores.

¿Cómo será el orden de pagos en septiembre 2025?

El calendario de pagos de la Pensión Bienestar para septiembre se organiza alfabéticamente según la inicial del primer apellido de cada beneficiario. Esta es la distribución estimada:

Día 2: Personas cuyo apellido paterno inicia con la letra "A".

Personas cuyo apellido paterno inicia con la letra "A". Día 3: Beneficiarios con apellido que comience con "B".

Beneficiarios con apellido que comience con "B". Días 4 y 5: Apellidos que inicien con "C".

Apellidos que inicien con "C". Día 8: Apellidos que comiencen con "D", "E" y "F".

Este método ordenado ha demostrado ser efectivo para que los beneficiarios reciban su depósito de manera organizada.

¿Cuánto recibirán los beneficiarios de la Pensión Bienestar?

El depósito de septiembre corresponde únicamente a un bimestre. Los montos establecidos para cada grupo son:

Adultos mayores: 6,200 pesos.

Personas con discapacidad: 3,200 pesos.

Madres trabajadoras: entre 1,650 y 3,720 pesos según el número de hijos.

Mujeres Bienestar (63 y 64 años): 3,000 pesos.

Estos recursos son depositados de manera directa en las cuentas de los beneficiarios a través del Banco del Bienestar, aunque en algunas localidades los pagos se entregan en efectivo mediante operativos especiales.

Con este calendario, el Gobierno Federal busca garantizar que cada persona reciba su apoyo económico de manera puntual.

