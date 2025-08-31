Con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda a las personas que más lo necesitan, el Gobierno de México puso en marcha la estrategia de Vivienda para el Bienestar, un programa implementado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Dicha estrategia prioriza a los sectores más vulnerables de la población, como aquellas personas en condiciones de marginación, comunidades indígenas o carencias sociales.

Los resultados de la primera etapa, que concluyó el pasado 22 de agosto, ya se encuentran disponibles en la página de la Conavi. Así, esta semana arrancó la segunda fase del proceso. Aquí te decimos lo que tienes que hacer si fuiste seleccionado.

¿Qué hacer si resultas seleccionado en Vivienda para el Bienestar?

Si aún no consultas los resultados de la primera fase del programa, deberás ingresar a la plataforma de la Conavi, colocar tu CURP y verificar que tu número de folio figure entre los seleccionados.

Una vez que hayas comprobado que quedaste seleccionado en el programa a través de la plataforma digital de Conavi, iniciarás la segunda etapa del proceso de integración. Esta fase se compone de cinco momentos clave:

Convocatoria telefónica: las personas seleccionadas serán contactadas vía telefónica para programar una visita (si no logran localizarte, se hará un segundo intento.).

Visita domiciliaria: en la fecha seleccionada, personal autorizado acudirá al hogar del solicitante para levantar una cédula socioeconómica y revisar la documentación.

Perfilamiento de la demanda: la Conavi seleccionará a quienes cumplan con los requisitos y publicará los resultados.

Sorteo: se realizará únicamente en que la demanda supere la disponibilidad de vivienda.

Integración al padrón preliminar: las personas que cumplieron con los criterios de elegibilidad y requisitos formarán parte del padrón preliminar de personas beneficiadas.

Para dar seguimiento al trámite y que tu solicitud al programa avance de manera óptima y sin contratiempos debes contar con los siguientes documentos durante la visita que llevará a cabo el personal de la Conavi:

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

CURP de impresión reciente.

Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos.

Identificación oficial vidente (credencial INE).

Comprobante de estado civil (acta de matrimonio o constancia de concubinato; en caso de ser soltero, constancia de inexistencia de datos registrales de matrimonio).

Certificado de NO propiedad (Certificado de Adquisición o Enajenación de Bienes Inmuebles).

Carta de NO derechohabiencia.

En caso de ser necesario, también deberás agregar el Certificado de Discapacidad emitido por una Institución Pública de Salud.

Finalmente, si resultaste seleccionado en el padrón preliminar o en el sorteo, deberás esperar a que la Conavi analice toda la documentación e información recabada para determinar el listado final de personas beneficiarias.

Los resultados finales se publicarán en el sitio web oficial ( www.gob.mx/conavi ) y en lugares estratégicos del polígono de atención correspondiente.

