Seguramente en más de una ocasión has recibo mensajes y llamadas de números desconocidos de otro estado de México o de otro país; y aunque la mayoría de las veces te aparece la región de la que proviene el número telefónico que te está contactando, es importante que tengas a la mano las ladas de los estados de la República.La LADA es el prefijo o código de área telefónico que identifica una región geográfica específica y es necesario marcarla antes del número del usuario para realizar llamadas, especialmente a larga distancia.Y aunque parezca innecesario guardar y aprender esta información, es indispensable para saber de dónde te están contactando o a qué LADA dirigirte si quieres comunicarte con alguien que se encuentre en un estado en específico.La LADA de México es +52. Cuando guardas un contacto desde la agenda de tu teléfono y en aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, en la sección de "Escribir número" la clave LADA o prefijo ya está escrita a un lado, y aparece con la bandera de México para que identifiques que el número telefónico es de este país.No olvides que es importante que conozcas la clave LADA antes de llamar a un contacto nuevo y de verificar los números telefónicos de los que recibas llamadas y mensajes que te resulten sospechosos, para determinar de qué espacio geográfico te contactan y prevenir posibles extorsiones o llamadas de spam (llamadas comerciales).A continuación, te decimos las claves LADA de cada estado de la República por si en algún momento llegaras a necesitarlas:Aguascalientes - 449 Baja California - 686 Baja California Sur - 612 Campeche - 981 Chiapas - 961 Chihuahua - 614 Ciudad de México - 55 Coahuila - 844 Colima - 312 Durango - 618 Estado de México - 720, 722 y 729 Guanajuato - 473 Guerrero - 747 Hidalgo - 771 Jalisco - 33 Michoacán - 443 Morelos – 777 Nayarit - 311 Nuevo León - 81 Oaxaca - 951 Puebla - 220, 221 y 222 Querétaro - 442 y 446 Quintana Roo - 983 San Luis Potosí - 440 y 444 Sinaloa - 667 Sonora - 662 Tabasco - 993 Tamaulipas - 834 Tlaxcala - 246 Veracruz - 228 Yucatán - 990, 999 Zacatecas - 492