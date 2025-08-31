Domingo, 31 de Agosto 2025

¿Número desconocido? Lista completa de claves LADA de México

La LADA es el prefijo o código de área telefónico que identifica una región geográfica específica

Es necesario marcar la LADA antes del número del usuario para realizar llamadas. ESPECIAL / CANVA

Seguramente en más de una ocasión has recibo mensajes y llamadas de números desconocidos de otro estado de México o de otro país; y aunque la mayoría de las veces te aparece la región de la que proviene el número telefónico que te está contactando, es importante que tengas a la mano las ladas de los estados de la República.

La LADA es el prefijo o código de área telefónico que identifica una región geográfica específica y es necesario marcarla antes del número del usuario para realizar llamadas, especialmente a larga distancia.

Y aunque parezca innecesario guardar y aprender esta información, es indispensable para saber de dónde te están contactando o a qué LADA dirigirte si quieres comunicarte con alguien que se encuentre en un estado en específico.

¿Cuál es la lada de México?

La LADA de México es +52. Cuando guardas un contacto desde la agenda de tu teléfono y en aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, en la sección de "Escribir número" la clave LADA o prefijo ya está escrita a un lado, y aparece con la bandera de México para que identifiques que el número telefónico es de este país.

No olvides que es importante que conozcas la clave LADA antes de llamar a un contacto nuevo y de verificar los números telefónicos de los que recibas llamadas y mensajes que te resulten sospechosos, para determinar de qué espacio geográfico te contactan y prevenir posibles extorsiones o llamadas de spam (llamadas comerciales).

¿Cuál es la lada de cada estado de México?

A continuación, te decimos las claves LADA de cada estado de la República por si en algún momento llegaras a necesitarlas:

Aguascalientes - 449
Baja California - 686
Baja California Sur - 612
Campeche - 981
Chiapas - 961
Chihuahua - 614
Ciudad de México - 55
Coahuila - 844
Colima - 312
Durango - 618
Estado de México - 720, 722 y 729
Guanajuato - 473
Guerrero - 747
Hidalgo - 771
Jalisco - 33
Michoacán - 443
Morelos – 777
Nayarit - 311
Nuevo León - 81
Oaxaca - 951
Puebla - 220, 221 y 222
Querétaro - 442 y 446
Quintana Roo - 983
San Luis Potosí - 440 y 444
Sinaloa - 667
Sonora - 662
Tabasco - 993
Tamaulipas - 834
Tlaxcala - 246
Veracruz - 228
Yucatán - 990, 999
Zacatecas - 492

