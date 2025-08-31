Seguramente en más de una ocasión has recibo mensajes y llamadas de números desconocidos de otro estado de México o de otro país; y aunque la mayoría de las veces te aparece la región de la que proviene el número telefónico que te está contactando, es importante que tengas a la mano las ladas de los estados de la República.

La LADA es el prefijo o código de área telefónico que identifica una región geográfica específica y es necesario marcarla antes del número del usuario para realizar llamadas, especialmente a larga distancia.

Y aunque parezca innecesario guardar y aprender esta información, es indispensable para saber de dónde te están contactando o a qué LADA dirigirte si quieres comunicarte con alguien que se encuentre en un estado en específico.

¿Cuál es la lada de México?

La LADA de México es +52. Cuando guardas un contacto desde la agenda de tu teléfono y en aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, en la sección de "Escribir número" la clave LADA o prefijo ya está escrita a un lado, y aparece con la bandera de México para que identifiques que el número telefónico es de este país.

No olvides que es importante que conozcas la clave LADA antes de llamar a un contacto nuevo y de verificar los números telefónicos de los que recibas llamadas y mensajes que te resulten sospechosos, para determinar de qué espacio geográfico te contactan y prevenir posibles extorsiones o llamadas de spam (llamadas comerciales).

¿Cuál es la lada de cada estado de México?

A continuación, te decimos las claves LADA de cada estado de la República por si en algún momento llegaras a necesitarlas:

Aguascalientes - 449

Baja California - 686

Baja California Sur - 612

Campeche - 981

Chiapas - 961

Chihuahua - 614

Ciudad de México - 55

Coahuila - 844

Colima - 312

Durango - 618

Estado de México - 720, 722 y 729

Guanajuato - 473

Guerrero - 747

Hidalgo - 771

Jalisco - 33

Michoacán - 443

Morelos – 777

Nayarit - 311

Nuevo León - 81

Oaxaca - 951

Puebla - 220, 221 y 222

Querétaro - 442 y 446

Quintana Roo - 983

San Luis Potosí - 440 y 444

Sinaloa - 667

Sonora - 662

Tabasco - 993

Tamaulipas - 834

Tlaxcala - 246

Veracruz - 228

Yucatán - 990, 999

Zacatecas - 492

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV