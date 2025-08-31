Domingo, 31 de Agosto 2025

Beca Rita Cetina: ¿Qué debo de hacer después de hacer el registro de septiembre?

La Beca Rita Cetina iniciará un nuevo periodo de registro en septiembre 2025

Por: El Informador

La Beca Rita Cetina brinda un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

La Beca Rita Cetina iniciará un nuevo periodo de registro en septiembre, con la finalidad de incluir a más estudiantes de educación básica en escuelas públicas dentro del programa. Mientras que en su etapa inicial estaba dirigida solo a alumnos de secundaria, a partir del próximo mes también podrán participar niños de preescolar y primaria.

¿Cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina?

El beneficio económico es de mil 900 pesos bimestrales por familia, y se otorgan 700 pesos adicionales por cada alumno extra inscrito.

¿Cómo registrarse en la Beca Rita Cetina en septiembre?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó que el registro para nuevos estudiantes de secundaria iniciará el 15 de septiembre y se llevará a cabo en el sitio web www.becaritacetina.gob.mx

Es fundamental contar con los documentos en formato digital (PDF o JPG) antes de iniciar el proceso:

Documentos del padre, madre o tutor:

  • CURP vigente
  • Número de celular activo
  • Correo electrónico actualizado
  • Identificación oficial (INE o pasaporte)
  • Comprobante de domicilio reciente (máximo tres meses)
  • Documentos del beneficiario:
  • CURP del menor
  • Reunir estos documentos antes de septiembre puede agilizar el registro, según recomienda la dependencia.

¿Qué seguirá después del registro a la Beca Rita Cetina?

Tras completar el registro, las autoridades informarán las fechas y lugares para la entrega de la Tarjeta Bienestar. Se aconseja a los beneficiarios mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer las fechas exactas de pago y cualquier novedad sobre la beca.

Para dudas o aclaraciones, se puede llamar al 55 1162 0300, con atención de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00 (hora del centro de México). También se pueden usar los canales oficiales en redes sociales como medio de comunicación.

AS

