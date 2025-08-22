Beca Rita Cetina: así debes crear tu Llave MX para registrarte en septiembre | Paso a paso

Como parte de un programa que busca impulsar la educación en México a través de pagos bimestrales que les permitan a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria seguir con sus estudios, el Gobierno de México comenzó el nuevo ciclo de registros para la Beca Rita Cetina.

La Beca Rita Cetina consiste en la entrega de un apoyo económico de mil 900 pesos mexicanos bimestrales a las familias con hijos estudiantes , y 700 pesos adicionales por alumno extra que tengan inscrito en una escuela pública.

Para acceder a este beneficio los padres de familia deberán crear previamente una cuenta Llave MX.

¿Qué es la Llave MX?

La Llave MX es una herramienta digital que tiene como objetivo facilitar el proceso de realizar trámites y gestiones públicas a través de un sistema de identidad único impulsado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

Con esta estrategia, el Gobierno de México pone a disposición una alternativa rápida y segura de acceso que facilita la interacción entre la ciudadanía y las autoridades.

Asimismo, este programa que comenzó a implementarse en 2025 busca reducir la carga documental en las dependencias gubernamentales para agilizar el proceso de registro a la Beca Rita Cetina.

¿Cómo crear una cuenta en Llave MX?

Para comenzar a utilizar este beneficio, solo es necesario seguir estos pasos:

Ingresa al sitio web de Llave MX y selecciona la opción “Crear cuenta”.

y selecciona la opción “Crear cuenta”. Proporciona la información solicitada, comenzando con el CURP. También se requerirán una dirección, correo electrónico y número celular.

Elige una contraseña segura para acceder al sistema.

El sistema solicitará verificar el número celular y correo electrónico, por lo que debes tener estos datos a la mano.

Una vez completados estos pasos, recibirás una confirmación para comenzar a utilizar Llave MX en los trámites disponibles.

¿Qué otros trámites puedo hacer con la Llave MX?

Registro para candidaturas a los cargos del Poder Judicial.

Corrección, obtención y aclaración de actas del Registro Civil (nacimiento, matrimonio y defunción).

Sistema de Información de Incidentes y Accidentes de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

Investigación de Mercado Abierta para la Compra Complementaria 2024.

Investigación de Mercado Abierta para la Compra Consolidada 2025-2026.

Registro de proveedores con claves de patente y fuente única de la compra consolidada.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP