Beca Rita Cetina: así debes crear tu Llave MX para registrarte en septiembre | Paso a paso

Como parte de un programa que busca impulsar la educación en México a través de pagos bimestrales que les permitan a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria seguir con sus estudios, el Gobierno de México comenzó el nuevo ciclo de registros para la Beca Rita Cetina.La Beca Rita Cetina consiste en la entrega de un apoyo económico de mil 900 pesos mexicanos bimestrales a las familias con hijos estudiantes, y 700 pesos adicionales por alumno extra que tengan inscrito en una escuela pública.Para acceder a este beneficio los padres de familia deberán crear previamente una cuenta Llave MX.La Llave MX es una herramienta digital que tiene como objetivo facilitar el proceso de realizar trámites y gestiones públicas a través de un sistema de identidad único impulsado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).Con esta estrategia, el Gobierno de México pone a disposición una alternativa rápida y segura de acceso que facilita la interacción entre la ciudadanía y las autoridades.Asimismo, este programa que comenzó a implementarse en 2025 busca reducir la carga documental en las dependencias gubernamentales para agilizar el proceso de registro a la Beca Rita Cetina.Para comenzar a utilizar este beneficio, solo es necesario seguir estos pasos: