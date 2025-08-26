Martes, 26 de Agosto 2025

Pensión Bienestar: Aclaran dudas sobre supuesto pago extra para adultos mayores

La Secretaría del Bienestar esclareció dudas sobre una propaganda falsa que circula acerca de pagos extra en el calendario de Pensiones Bienestar

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Programas para el Bienestar advirtió en redes sociales a beneficiarios sobre fraudes y pidió no caer en estafas relacionadas con pagos falsos. EL INFORMADOR/ARCHIVO/ESPECIAL

La Secretaría del Bienestar, a través de la cuenta en redes sociales Programas para el Bienestar, lanzó una advertencia para que todos los beneficiarios de sus programas estén alerta y no caigan en estafas.

Por medio de la red social X, la secretaría informó sobre una estafa que ha estado circulando en algunos sitios web en los que se afirma que se dará un pago extra a todas las personas que forman parte de algún programa del bienestar.

Dicha estafa circula a modo de audio en el que se especifica que, debido al cambio de gobierno y celebrando la presidencia de Claudia Sheinbaum, la Secretaría del Bienestar proporcionará un bono extra a las personas registradas en alguno de los apoyos federales.

Cabe destacar que esta información es totalmente falsa, y la cuenta Programas para el Bienestar detalló que no se tiene programado ningún pago extra aparte de los establecidos en cada programa, incluyendo la Pensión Bienestar.

La secretaría advirtió a la ciudadanía que cualquier información referente a pagos extra o fuera del calendario establecido no es verídica, por lo que se recomienda tener precaución.

Además, la instancia pública destacó que, en caso de tener dudas o preguntas sobre la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, es necesario verificar la información en el sitio oficial a través del link: https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/pension-para-el-bienestar-de-las-personas-adultas-mayores-296817.

Los pagos de las pensiones seguirán efectuándose bajo el mismo reglamento y programación anterior, es decir, cada bimestre en las fechas señaladas por las instancias públicas.

Finalmente, en caso de ver alguna de estas campañas falsas se invita a denunciar el contenido y a no dejarse engañar.

 X/@apoyosbienestar
 X/@apoyosbienestar

