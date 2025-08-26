Llave MX: Este es el teléfono para resolver un problema y tutorial para el registro a las Becas

En vísperas del registro para la Beca Rita Cetina, padres y tutores se preguntan qué es la Llave MX y cómo pueden crearla para acceder a este programa social del Gobierno de México.

Por ello, aquí te explicamos para qué sirve esta herramienta y cómo usarla para registrarte en la beca.

La Llave MX es una plataforma que permite realizar trámites y gestiones públicas en línea mediante un sistema de identidad digital único. Este recurso agiliza la interacción entre ciudadanos y autoridades.

Además, mejora el proceso de trámites, ya que reduce la carga documental en las dependencias gubernamentales, facilitando la solicitud y seguimiento de programas sociales.

¿Cómo registrarse a las Becas del Bienestar?

1. Crear tu cuenta en Llave MX

Ingresa a www.llave.gob.mx

y da clic en Crear cuenta.

Si tu CURP es correcta, el sistema llenará automáticamente tus datos personales.

Si tu CURP es correcta, el sistema llenará automáticamente tus datos personales.

Captura tu Código Postal, selecciona la colonia y da clic en Siguiente.

Llena tus datos de contacto: teléfono celular y/o correo electrónico.

Crea tu contraseña, anótala y guárdala en un lugar seguro.

Estos datos serán solicitados al momento de registrarte en la beca, por lo que es importante tenerlos a la mano.

2. Reunir documentos solicitados

Del padre o tutor:

CURP actualizada.

Número de celular activo.

Correo electrónico vigente.

Identificación oficial (INE o pasaporte).

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

Del beneficiario (menor):

CURP actualizada.

3. Completar el registro

Ingresa a la plataforma de la Beca Rita Cetina en este enlace: Beca Rita Cetina.

Completa la solicitud en línea siguiendo las instrucciones de cada módulo.

Descarga tu comprobante, donde aparecerá tu número de folio y los datos necesarios para dar seguimiento al trámite.

En caso de tener problemas con la creación de tu Llave MX, puedes comunicarte al 079 del Centro de Atención para el Bienestar (CABI), disponible todo el año, las 24 horas del día.

El registro para la Beca Rita Cetina, que otorga un apoyo de mil 900 pesos bimestrales, comienza el próximo 15 de septiembre. Se recomienda estar atentos a los avisos oficiales.

