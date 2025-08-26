Llave MX: Este es el teléfono para resolver un problema y tutorial para el registro a las Becas

En vísperas del registro para la Beca Rita Cetina, padres y tutores se preguntan qué es la Llave MX y cómo pueden crearla para acceder a este programa social del Gobierno de México.Por ello, aquí te explicamos para qué sirve esta herramienta y cómo usarla para registrarte en la beca.La Llave MX es una plataforma que permite realizar trámites y gestiones públicas en línea mediante un sistema de identidad digital único. Este recurso agiliza la interacción entre ciudadanos y autoridades.Además, mejora el proceso de trámites, ya que reduce la carga documental en las dependencias gubernamentales, facilitando la solicitud y seguimiento de programas sociales.1. Crear tu cuenta en Llave MX2. Reunir documentos solicitadosDel padre o tutor:Del beneficiario (menor):3. Completar el registroEn caso de tener problemas con la creación de tu Llave MX, puedes comunicarte al 079 del Centro de Atención para el Bienestar (CABI), disponible todo el año, las 24 horas del día.El registro para la Beca Rita Cetina, que otorga un apoyo de mil 900 pesos bimestrales, comienza el próximo 15 de septiembre. Se recomienda estar atentos a los avisos oficiales.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP