Beatriz Gutiérrez Müller, entre las aspirantes a convertirse en rectora de la BUAP

Después de la polémica del supuesto cambio de residencia de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) dio a conocer que considera a la escritora como candidata para ocupar su rectoría.

De acuerdo con una convocatoria distribuida por la BUAP, Gutiérrez Müller es considerada como una de las nueve propuestas para encabezar la institución.

Gutiérrez Müller tiene agendada este miércoles 27 de agosto, a las 13:45 horas, una reunión donde podrá expresar si tiene interés de encabezar la BUAP y presentar la documentación correspondiente.

Otras candidatas y candidatos son: Laura Alicia Barroso, César Ricardo Cansino, María Lilia Cedillo, Eloisa Shengli Chilian, Salvador Galicia, Odorico Mora, Ricardo Paredes y Rodolfo Javier Zepeda.

¿Cómo es la BUAP y qué la distingue?

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) es una institución pública de educación superior con sede en la ciudad de Puebla. Fundada en 1587 como el Colegio del Espíritu Santo, y reconocida como autónoma en 1956, se ha consolidado como una de las universidades más grandes y prestigiosas del país.

Actualmente, cuenta con una matrícula cercana a los 80 mil estudiantes , quienes se distribuyen en programas de licenciatura, posgrado y educación continua.

La BUAP es reconocida por la calidad de sus planes de estudio, acreditada por organismos nacionales e internacionales. Su oferta académica es amplia: incluye áreas de ciencias sociales, humanidades, artes, ingeniería, ciencias exactas, ciencias naturales y salud. Además, impulsa posgrados que figuran entre los mejores del país.

La universidad también promueve una fuerte cultura de investigación e innovación, con proyectos que buscan dar respuesta a problemas sociales y productivos.

MV