Power Golden inaugura su nuevo CEDIS

En un ambiente de entusiasmo y orgullo corporativo, Power Golden celebró la inauguración de su nuevo Centro de Distribución (CEDIS), un proyecto que representa no sólo un logro logístico y operativo, sino también un paso firme en el crecimiento de la compañía y en la expansión de su comunidad de líderes y empresarios independientes.El evento reunió a destacados líderes, invitados especiales y colaboradores, quienes fueron recibidos con calidez por el equipo de Power Golden. Durante su mensaje de bienvenida, el CEO José Luis Villaseñor, destacó la relevancia de este nuevo espacio como reflejo del compromiso de la empresa con la excelencia y el servicio:Este nuevo centro tiene como propósito garantizar que cada pedido conserve la misma dedicación, cuidado y calidad con la que se elaboran los productos que distinguen a la marca.Fundada en 2002, Power Golden ha consolidado en más de dos décadas una sólida trayectoria, posicionándose como un referente de herbolaria. Con ocho líneas de productos elaborados a base de hierbas y plantas medicinales, su propuesta está orientada a mejorar la salud de manera integral: desde el sistema digestivo y cardiovascular hasta el equilibrio hormonal, el control de peso y el fortalecimiento metabólico.Hoy, Power Golden cuenta con 22 centros herbolarios en ciudades clave como Guadalajara, Ciudad de México, Cancún, León, Tijuana, Cuernavaca, Toluca, Puebla, Querétaro, Colima, Culiacán, Zacatecas, Playa del Carmen, Monterrey y recientemente en El Paso, Texas en USA, además de oficinas corporativas y una red de familias que se benefician de su modelo de negocio.La inauguración del nuevo CEDIS no sólo refuerza la infraestructura de la empresa, sino que fortalece su misión central: llevar salud, bienestar y desarrollo económico a cada vez más personas, manteniéndose como una empresa mexicana de visión global que impulsa el crecimiento de su comunidad.Con este logro, Power Golden confirma que su historia de éxito apenas comienza y que su compromiso con el bienestar sigue más vigente que nunca.CP