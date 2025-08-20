Power Golden inaugura su nuevo CEDIS

En un ambiente de entusiasmo y orgullo corporativo, Power Golden celebró la inauguración de su nuevo Centro de Distribución (CEDIS), un proyecto que representa no sólo un logro logístico y operativo, sino también un paso firme en el crecimiento de la compañía y en la expansión de su comunidad de líderes y empresarios independientes.

Centro de Distribución (CEDIS) Power Golden. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Melanie Tapia y Vicente González. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

José Luis Villaseñor y Karla Vaca. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

El evento reunió a destacados líderes, invitados especiales y colaboradores, quienes fueron recibidos con calidez por el equipo de Power Golden. Durante su mensaje de bienvenida, el CEO José Luis Villaseñor, destacó la relevancia de este nuevo espacio como reflejo del compromiso de la empresa con la excelencia y el servicio:

“La apertura de este CEDIS es un símbolo del camino recorrido y del futuro que estamos construyendo. Es un paso que nos permite seguir llevando salud, bienestar y oportunidades a más familias en México y el mundo”.

Socorro Villalobos, Karla Vaca, Teresa Villaseñor y Victoria Jiménez ganadoras del viaje Internacional a las Bahamas. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Hiram Janany González y Vanessa Ramírez. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Este nuevo centro tiene como propósito garantizar que cada pedido conserve la misma dedicación, cuidado y calidad con la que se elaboran los productos que distinguen a la marca.

Fundada en 2002, Power Golden ha consolidado en más de dos décadas una sólida trayectoria, posicionándose como un referente de herbolaria. Con ocho líneas de productos elaborados a base de hierbas y plantas medicinales, su propuesta está orientada a mejorar la salud de manera integral: desde el sistema digestivo y cardiovascular hasta el equilibrio hormonal, el control de peso y el fortalecimiento metabólico.

Ruz Hernández y Olga López. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Hoy, Power Golden cuenta con 22 centros herbolarios en ciudades clave como Guadalajara, Ciudad de México, Cancún, León, Tijuana, Cuernavaca, Toluca, Puebla, Querétaro, Colima, Culiacán, Zacatecas, Playa del Carmen, Monterrey y recientemente en El Paso, Texas en USA, además de oficinas corporativas y una red de familias que se benefician de su modelo de negocio.

Natividad López García, Milka Llanos, Teresa Villaseñor y Zulma Villaseñor. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

La inauguración del nuevo CEDIS no sólo refuerza la infraestructura de la empresa, sino que fortalece su misión central: llevar salud, bienestar y desarrollo económico a cada vez más personas, manteniéndose como una empresa mexicana de visión global que impulsa el crecimiento de su comunidad.

José Luis Villaseñor en la inauguración del nuevo Centro de Distribución (CEDIS) Power Golden. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de agosto 2025

Con este logro, Power Golden confirma que su historia de éxito apenas comienza y que su compromiso con el bienestar sigue más vigente que nunca.

Evento: Inauguración del nuevo Centro de Distribución (CEDIS) Power Golden. Lugar: Carretera a la Venta Nextipac 575. Fecha: 15 de agosto de 2025. Invitados: 80.

CP