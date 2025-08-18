Sheinbaum reacciona a la polémica de Beatriz Gutiérrez Müller

La Presidenta Claudia Sheinbaum Prado habló en su conferencia matutina de este lunes, sobre la polémica en torno a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador.

El tema surgió este fin de semana, cuando el diario español ABC difundió que Gutiérrez Müller se mudó a España junto con su hijo Jesús Ernesto.

Según reportes del ABC, la ex primera dama viviría en el exclusivo barrio La Moraleja, que cuenta con jardines y campos de golf, mientras que su hijo, de 18 años, estudiaría en la Universidad Complutense de Madrid.

Sin embargo, esta mañana, Beatriz Gutiérrez Müller rechazó a través de un comunicado lo difundido por el diario español. En su publicación la también escritora calificó a ABC y a otros medios de comunicación involucrados en la difusión de su supuesta mudanza a España como "calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta".

Sugirió que los medios de "derecha" pretenden vengarse de su esposo:

"Están fanatizados por completo y quieren vengarse de ya saben quién. Porque ese lindo señor, originario de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, logró al menos dos hechos históricos: reducir notablemente la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Afortunadamente, el hampa del periodismo y sus jefes, los de la mafia de poder, cada día enseñan más el cobre; aquí, en España y acullá".

La publicación sigue: "Por esta manera de ser de los medios, me quieren involucrar. Soy independiente de la política. No estoy en eso. Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando, y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto", escribió.

Afirmó que su familia ha sido despreciada por los ideales de López Obrador, sin embargo, permanecen unidos: "Estamos siempre en resistencia".

Sheinbaum reacciona al tema

La Mandataria federal hizo mención de la información difundida por el diario ABC.

“Ayer sale en el periodico español de derecha, el ABC, que Beatriz Gutiérrez Müller se fue a vivir a España, y vean hoy todos los comentócratas, criticando…ya respondió, ya me comentaron… yo ya sabía que ella vivía en México, ella vive en México. Ah pero, la mentira…”, mencionó Sheinbaum.

