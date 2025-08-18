Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, salió en defensa de Beatriz Gutiérrez Müller luego de que el diario español ABC informó que la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador se instaló en un barrio exclusivo de Madrid.

Al ser entrevistada durante el arranque de los comités seccionales de Morena en la alcaldía Coyoacán, Alcalde indicó desconocer si los informes son ciertos, no obstante, sostuvo que la escritora “es libre de hacer lo que quiera”.

"Ella es libre de hacer lo que quiera. No sé de primera mano cuáles sean sus deseos, ni dónde esté pensando vivir, pero es una mujer extraordinaria y libre. Es el colmo" , declaró.

Alcalde consideró que Gutiérrez Müller es víctima de acoso de la oposición.

Este fin de semana, el diario español ABC publicó que la escritora se mudó al barrio exclusivo de La Moraleja, en Madrid, junto a su hijo Jesús Ernesto.

Fuentes diplomáticas señalaron al periódico que Gutiérrez Müller solicitó en marzo el permiso de residencia para instalarse en Madrid, lo que fue criticado debido a que en 2019, la esposa de López Obrador dijo que España debía pedir perdón a México por las atrocidades cometidas durante la conquista.

Arranca Morena asambleas dominicales para crear comités de defensa de la 4T

Morena arrancó a nivel nacional sus asambleas dominicales, a través de las cuales se buscará formar comités de defensa de la Cuarta Transformación en cada una de las 71 mil 541 secciones electorales en México.

En la alcaldía Coyoacán, la dirigente nacional del partido guinda, Luisa María Alcalde, quien será una de las 7 mil 72 mentoras a nivel nacional, sostuvo que los comités permitirán que exista la organización vecinal en el país y que Morena se fortalezca, pues "hay mucha gente que desearía que nos fuera mal".

"Hay muchas mentiras, desinformación en los medios, hay mucha gente que desearía que nos fuera mal, entonces hay que estar organizados. Lo decía muy bien el presidente López Obrador, si el pueblo no se organiza, no se transforma", declaró ante vecinos de la colonia Candelaria.

Puntualizó que en México hay más de 51 mil 500 secciones electorales y hasta ahora ningún partido ha logrado tener representación en cada una de ellas.

MB