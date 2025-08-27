Guardia Nacional destaca baja de 27% en robo carretero y hasta 55% en autopistas principales

El general Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional, reportó una reducción de 27% en el delito de robo en carreteras, y destacó las acciones implementadas en cuanto a vigilancia en las vías federales con el operativo Balam.

En la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 27 de agosto en Palacio Nacional, Cortés Hernández resaltó la aplicación de una estrategia para hacer frente al robo en carreteras, con un despliegue en dos estados de la república y 22 tramos carreteros.

"Se ha obtenido, durante los 330 días de la administración, una reducción en este delito del 27% en comparación con el periodo similar anterior", refirió al mencionar que la recuperación de vehículos de transporte de carga robados asciende al 61%.

Destacó el comandante de la Guardia Nacional que se implementó la Operación Cero Robos en las autopistas México Querétaro y México Puebla, y a la fecha, después de 49 días de operación, se ha obtenido una reducción de 55% en este delito en la primera de las vías, y del 50% en la segunda.

En ambas autopistas se ha logrado recuperar 30 de los vehículos robados y se han frustrado 13 intentos de asalto "gracias a labores de inteligencia, trabajo coordinado y apoyo de las Fiscalías", agregó.

"Por la situación particular del estado de Sinaloa, el robo de vehículos particulares en las autopistas Mazatlán-Culiacán se redujo en un 46.67%, como parte de la estrategia Balam y Operación Cero Robos. También se han asegurado a los delincuentes 71 armas cortas, 2 mil 877 cartuchos, 169 cargadores y 58 kilos de diversas dosis de droga", reportó Cortés Hernández.

Refrendó el compromiso de la Guardia Nacional de velar por la seguridad de las y los mexicanos, "constituyéndose en una fuerza confiable y cercana a la población".

Adicional a ello, como parte de las acciones para fortalecer la confianza y seguridad de la ciudadanía a través de los planes Guardia Nacional Contigo y Lunes Cívico-Sociales, a partir del 25 de julio se han desplegado 47 mil 113 efectivos y 8 mil 730 vehículos en 39 municipios de 21 entidades, en beneficio de 76 mil 678 personas con actividades de proximidad social.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, en las últimas dos semanas, de 11 al 25 de agosto se han detenido a más de mil personas por delitos de alto impacto , asegurado 381 armas de fuego, casi 20 toneladas de droga y se inhabilitaron 61 laboratorios y áreas de concentración. Mientras que del 1 de octubre de 2024 al 25 de agosto se han detenido a 30 mil 700 personas, se aseguraron 25 mil 496 armas y cerca de 240 toneladas de droga, además en 21 estados se han inhabilitado mil 356 laboratorios.

