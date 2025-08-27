Profeco alerta por lote de champú con posible bacteria

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en conjunto con Henkel Capital, emitió una alerta por el lote 1G27542266 del “Shampoo Totale” de la marca Henkel-Tec Italy, debido a una posible contaminación con la bacteria Klebsiella oxytoca, detectada por el propio proveedor en pruebas microbiológicas internas.

En un comunicado, se advirtió que, en caso de estar afectado, el producto puede reconocerse por la presencia de un olor desagradable y fétido.

Al usar el champú existe la posibilidad de infecciones oculares, nasales y cutáneas en personas sanas , así como otras reacciones de mediana gravedad en personas con sistemas inmunocomprometidos.

#BoletínDePrensa Profeco alerta por lote de champú de Henkel Capital por posible contaminación con una bacteria.



Si el producto está contaminado con la bacteria mencionada podría identificarse al percibir olor fétido y desagradable. Usarlo podría ocasionar infecciones oculares,… pic.twitter.com/0Pp34aM6PR— Profeco (@Profeco) August 26, 2025

Asimismo, Henkel Capital informó que al 6 de mayo de 2025 ha recibido solo un reporte de un producto dañado refiriendo olor fétido. La campaña para recolectar el lote posiblemente contaminado inició en febrero de 2025 y estará vigente hasta el mismo mes del siguiente año.

Señaló que son 904 unidades las involucradas, y que retirará del mercado el lote del producto afectado. La alerta se encuentra en el sitio https://www.henkel.mx/, en la liga https://www.henkel.mx/prensa-medios/comunicados-y-kits-de-prensa/2025-05-22-henkel-retira-algunas-unidades-del-shampoo-totale-de-su-marca-tec-italy-debido-a-un-posible-riesgo-para-la-salud-2060220.

"Quienes estén interesados en contactar a la empresa deben hacerlo mediante el correo electrónico sacli@henkel.com o al número telefónico 800 0072 254, donde les indicarán cómo enviar la fotografía del producto para recibir en su domicilio un champú en buenas condiciones, sin costo y devolver el dañado con una guía prepagada por Henkel", indicó.

NA