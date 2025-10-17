Aumenta a 72 la cifra de muertos por fuertes lluvias en México

El Gobierno de México actualizó la cifra de personas fallecidas por las intensas lluvias que se presentaron en el país en los últimos días. De acuerdo con el reporte, hasta el momento suman 72 muertos y 48 personas continúan desaparecidas.

Los estragos por las fuertes precipitaciones se concentran principalmente en cinco estados del oriente y centro del país.

Del total de fallecimientos, Hidalgo reporta 21 personas fallecidas y 29 personas no localizadas; Puebla con 18 personas fallecidas y 5 no localizadas; Querétaro con un deceso.

Veracruz es el que tiene mayor número de decesos, pues registra 32 personas fallecidas, y 14 personas desaparecidas por las intensas lluvias. San Luis Potosí no reporta ningún caso.

Te puede interesar: IFT se despide y cierra sus cuentas en redes sociales tras su desaparición

Más de cien localidades aún están incomunicadas

Durante la conferencia de prensa presidencial de este viernes, Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, detalló que e ntre el 14 y el 17 de octubre se redujo de 288 a 127 el número de localidades incomunicadas en las entidades afectadas, gracias a la reapertura de 161 vías.

"Ya está operando una aplicación que nos permite levantar en tiempo real los daños con evidencia fotográfica", explicó, al destacar que esta herramienta permitirá verificar el avance de las labores y priorizar intervenciones.

En Hidalgo, de 309 caminos dañados, 131 ya están abiertos y 90 operan parcialmente, mientras que Puebla pasó de 21 a 13 localidades incomunicadas. Querétaro y San Luis Potosí reportan ya paso total en sus comunidades, y en Veracruz se mantienen 37 localidades sin comunicación, con 30 caminos abiertos y nueve parcialmente habilitados.

Mira esto: Lluvia y frío para estas zonas de México HOY viernes

En total, dijo Esteva, se encuentran desplegados 685 trabajadores y 370 máquinas en 112 frentes de obra, además de otras 375 máquinas y 4 mil 500 personas dedicadas a tareas de limpieza.

"Estamos hablando de cerca de 9 mil trabajadores y casi mil máquinas", apuntó.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, informó que el Ejército tiene movilizados 8 mil 389 efectivos dentro del Plan DN-III-E, con 21 helicópteros operando puentes aéreos en Veracruz, Puebla e Hidalgo.

Entre el 9 y el 16 de octubre, dijo, se evacuaron 346 personas y se repartieron 122 mil despensas, 230 mil litros de agua embotellada y 75 mil 751 raciones calientes.

"Con las bases logísticas en Hidalgo hemos abastecido ya 64 de las 84 comunidades prioritarias", aseguró.

Por su parte, el secretario de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles, indicó que la dependencia mantiene desplegados 4.519 elementos en cuatro estados, apoyados por ocho aviones, 20 helicópteros, cinco buques y 19 embarcaciones.

Solo en Poza Rica, Veracruz, dijo, trabajan más de 3 mil 500 elementos con 190 máquinas en labores de limpieza, con avances de hasta 61 %, mientras que en otros municipios como Álamo y Tihuatlán se alcanzan progresos superiores al 70 por ciento.

Las autoridades aseguraron que en los próximos días se espera recuperar la comunicación terrestre con la mayoría de las localidades restantes, aunque las operaciones aéreas continuarán para abastecer a comunidades pequeñas o de difícil acceso.

En tanto, Emilia Calleja, directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puntualizó que hasta ahora se tiene un 95.4 % de restablecimiento de la energía eléctrica en los estados afectados y tan solo en las últimas 24 horas se ha restablecido el servicio a 7 mil 330 usuarios.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

