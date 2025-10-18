Las lluvias se fueron del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), por lo menos en la proyección de hoy y los próximos días, de acuerdo al pronóstico; y se espera un sábado 18 de octubre nublado, pero cálido. Aquí los detalles:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, prevé este día para la Región Pacífico Centro, cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco a templado, siendo cálido en la mayor parte de Colima, sur de Michoacán y costas de la región, y frío en zonas altas del norte de Michoacán. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en zonas de Nayarit, Jalisco y Colima, y con temperaturas mayores a 35 °C en el oeste de Michoacán; lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Michoacán (centro y costa); así como chubascos con posibles descargas eléctricas en Nayarit, Jalisco (oeste y sur) y Colima; dichas lluvias podrían acompañarse con fuertes rachas de viento, así como originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h en la región.

Por su parte, Meteored espera para Guadalajara cubierto esta mañana, con temperaturas alrededor de 20 °C. Por la tarde, nubes y claros y con temperaturas en torno a los 28 °C. Durante la noche, habrá nubes y claros con temperaturas cercanas a los 23 °C. Vientos del Oeste a lo largo del día, con una velocidad media de 5 km/h.

Guadalajara no tiene pronóstico de lluvia para hoy ni para los días siguientes.

Clima en Guadalajara

Hoy 3% de probabilidad de lluvia 29 -- 16 °C Sábado 6% de probabilidad de lluvia 31 -- 15 °C Domingo 3% de probabilidad de lluvia 30 -- 15 °C

Clima nacional

Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico sur mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, generarán lluvias intensas en Chiapas (regiones Istmo-Costa, Fronteriza, Centro, Sierra y Soconusco) y lluvias muy fuertes en zonas de Guerrero y Oaxaca, además de oleaje elevado en la costa de Oaxaca.

Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del país interacciona con la corriente en chorro subtropical, originando rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos en dicha región.

Una línea seca en el norte de México se establecerá por la tarde y noche, propiciando rachas fuertes de viento en el norte de Chihuahua y Coahuila.

A su vez, un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente, centro, oriente y noreste de la República Mexicana, además de la península de Yucatán.

Por su parte, el frente núm. 7 sobre el norte de Chihuahua, se disipará en el transcurso de la tarde.

La onda tropical núm. 38 se ha disipado al sur del istmo de Tehuantepec.



Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA