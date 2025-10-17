CURP biométrica: ¿Habrá sanciones por no tramitarla tras su implementación?

Ante la implementación de la CURP biométrica en México, los ciudadanos presentan dudas respecto a la obligatoriedad de su trámite y las consecuencias que tendrá no hacer el procedimiento.

A partir de una reforma a la Ley General de Población, publicada en julio de este año, la Clave Única de Registro de Población dejará de ser únicamente un registro alfanumérico para convertirse en una herramienta integral de identificación.

El nuevo formato integrará datos biométricos del titular, como huellas dactilares, fotografía digital, escaneo de iris y firma electrónica.

El Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, impulsa este formato afirmando que no solo ayudará a combatir el robo de identidad, también apoyará para optimizar los procesos de búsqueda y localización de personas desaparecidas, con una Plataforma Única de Identidad.

¿Cuáles serán las consecuencias de no tramitar la CURP biométrica?

Aunque desde el 16 de octubre todas las dependencias de gobierno, instituciones públicas y organismos privados están obligados a aceptar la CURP biométrica como un documento oficial de identificación, la Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que su trámite durante esta primera etapa es completamente voluntario.

De este modo, no tramitar la CURP biométrica no genera sanciones inmediatas. Sin embargo, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, no actualizar la CURP antes de que el sistema biométrico se vuelva requisito podría complicar la gestión de trámites.

¿Cómo se tramita la CURP biométrica?

El trámite de la CURP biométrica se debe realizar de forma presencial en las oficinas del Registro Civil o en los 145 módulos del Renapo distribuidos a nivel nacional. El proceso también podrá realizarse en línea a través del portal de Llave MX, siempre que los datos del ciudadano hayan sido recopilados previamente por otras dependencias, como el INE o el SAT.

¿Qué documentos se necesitan para tramitar la CURP biométrica?

Acta de nacimiento actualizada y certificada.

CURP tradicional, validada por el Renapo.

Identificación oficial vigente con fotografía (credencial INE, pasaporte, cédula profesional).

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Correo electrónico activo y número celular.

