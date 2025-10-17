El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que este viernes 17 de octubre se prevén lluvias muy fuertes a intensas en el sur, sureste y la Península de Yucatán.

Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico Sur mexicano y el ingreso de humedad generarán lluvias muy fuertes en Guerrero y Oaxaca, además de oleaje elevado en la costa de Oaxaca .

El frente frío núm. 7 se extenderá muy próximo a la frontera norte de México , interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del país y con la corriente en chorro subtropical, originando descenso de temperatura, rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos en dichas regiones .

Durante la tarde, el sistema frontal se desplazará hacia el sur de Estados Unidos, mientras que una línea seca se establecerá en el norte de México, propiciando rachas fuertes de viento con posible formación de torbellinos en Coahuila.

A su vez, un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente, centro, oriente y noreste de la República Mexicana, además de la península de Yucatán.

Finalmente, la onda tropical núm. 38 se desplazará sobre el sureste mexicano generando chubascos y lluvias fuertes en dicha región, con lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas (regiones Fronteriza, Sierra y Soconusco).

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo

Pronóstico de lluvias para hoy 17 de octubre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (regiones Frailesca, Fronteriza, Sierra y Soconusco). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero (costa y este), Oaxaca (oeste y costa) y Quintana Roo (este). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (costa), Estado de México (suroeste), Morelos (norte), Puebla (regiones Mixteca y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste y sur), Campeche (suroeste) y Yucatán (este). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango (centro, oeste y sur), Sinaloa (sur), Nayarit (norte y costa), Jalisco (costa y sur), Colima, Zacatecas (oeste), Ciudad de México y Tlaxcala (sur). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro e Hidalgo.

Las lluvias fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

