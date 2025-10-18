Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la posible tormenta tropical “Sonia” situada frente a las costas del Pacífico sur mexicano y el ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciado por la cercanía de la vaguada monzónica, junto a otros fenómenos; traerán chubascos —de 5 a 25 milímetros— en Colima, en el norte y las costas de Nayarit, y el sur y la costa de Jalisco, además de otros estados. En Puerto Vallarta se espera la caída de lluvia ligera.

A esta lloverá hoy, 18 de octubre, en Puerto Vallarta

En la ciudad vallartense el cielo permanecerá soleadísimo, con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 29 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia —con una acumulación de agua de 0.6 mm— en el 70% de su región durante las siguientes horas:

05:00 a 08:00 PM Lluvia (80%) Acumulación de agua de 0.6 mm

También se reporta oleaje de 1.5 a 2.5 metros en los litorales de Jalisco.

¿Dónde se encuentra la posible tormenta tropical, "Sonia”?

Según un reporte del SMN de hace dos días, la zona de baja presión al sur de Oaxaca mantenía 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en siete días; esta se hallaba a 340 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Ángel, en Oaxaca. Hay pocas probabilidades de que se continúe desarrollando.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

AO