La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante la Comisión Permanente la solicitud para ratificar a Genaro Lozano Valencia como embajador de México en la República Italiana, con acreditación concurrente ante Albania, Malta y San Marino.

Genaro Lozano es internacionalista y doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research, en Nueva York. Además, cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Actualmente es académico en la Universidad Iberoamericana y, en años recientes, ha destacado como analista político en televisión y colaborador en medios impresos.

El Gobierno de Italia ya otorgó el beneplácito a su designación, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, que expresó su conformidad mediante un comunicado diplomático formal.

Este miércoles, Lozano comparecerá por la mañana ante comisiones del Congreso y por la tarde se someterá a discusión y votación su nombramiento en el pleno de la Comisión Permanente.

En la misma sesión, también se prevé la comparecencia de Francisco de la Torre Galindo, propuesto por la presidenta Sheinbaum para encabezar la Embajada de México en Indonesia.

